Киев накрыл смог: как уберечь здоровье после обстрелов и пожаров

На левом берегу Киева в результате вражеских обстрелов возникли пожары. Над городом образовался смог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Какова ситуация с качеством воздуха в Киеве

По состоянию на 8 часов утра вторника, 20 января, уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве был средним, а радиационный фон - в пределах нормы.

При этом высокий уровень загрязненности наблюдался на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97 - с общим индексом качества воздуха 76.

Позже в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что в результате вражеских обстрелов на левом берегу Киева возникли пожары.

Из-за этого над городом образовался смог.

Что делать тем, кто чувствует запах дыма

Украинцам напомнили, что после взрывов "запах дыма часто ощущается локально":

либо неподалеку от места попаданий;

либо на территориях, куда его приносит ветер.

Тем из киевлян и гостей столицы, которые чувствуют запах дыма в своем районе, специалисты советуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

по возможности - включить очиститель воздуха.

Как следить за качеством воздуха в столице

Общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);

SO2 (диоксид серы);

NO2 (диоксид азота);

О3 (приземный озон);

CO (оксид углерода).

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

В целом следить за текущим состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:

либо на карте по ссылке;

либо в приложении "Киев Цифровой".

В то же время в КГГА сообщили, что в результате отключений электроснабжения, вызванных вражескими обстрелами, "стационарные пункты мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве работают с временными сбоями".

"При длительном отсутствии электроэнергии данные о состоянии воздуха могут быть временно недоступными, а информация в ежедневных отчетах - неполной или отсутствующей", - объяснили гражданам.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Исходя из сложившейся ситуации, мониторить информацию о качестве воздуха в Киеве в режиме реального времени можно пробовать также с помощью украинской экологической системы SaveEcoBot.

Ситуация с качеством воздуха в Киеве (карта: saveecobot.com/maps)