ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Киев накрыл смог: как уберечь здоровье после обстрелов и пожаров

Вторник 20 января 2026 13:44
UA EN RU
Киев накрыл смог: как уберечь здоровье после обстрелов и пожаров Над Киевом сегодня образовался смог (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На левом берегу Киева в результате вражеских обстрелов возникли пожары. Над городом образовался смог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Какова ситуация с качеством воздуха в Киеве

По состоянию на 8 часов утра вторника, 20 января, уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве был средним, а радиационный фон - в пределах нормы.

При этом высокий уровень загрязненности наблюдался на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97 - с общим индексом качества воздуха 76.

Позже в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что в результате вражеских обстрелов на левом берегу Киева возникли пожары.

Из-за этого над городом образовался смог.

Что делать тем, кто чувствует запах дыма

Украинцам напомнили, что после взрывов "запах дыма часто ощущается локально":

  • либо неподалеку от места попаданий;
  • либо на территориях, куда его приносит ветер.

Тем из киевлян и гостей столицы, которые чувствуют запах дыма в своем районе, специалисты советуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • по возможности - включить очиститель воздуха.

Как следить за качеством воздуха в столице

Общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

  • ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);
  • SO2 (диоксид серы);
  • NO2 (диоксид азота);
  • О3 (приземный озон);
  • CO (оксид углерода).

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Киев накрыл смог: как уберечь здоровье после обстрелов и пожаров"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

В целом следить за текущим состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:

В то же время в КГГА сообщили, что в результате отключений электроснабжения, вызванных вражескими обстрелами, "стационарные пункты мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве работают с временными сбоями".

"При длительном отсутствии электроэнергии данные о состоянии воздуха могут быть временно недоступными, а информация в ежедневных отчетах - неполной или отсутствующей", - объяснили гражданам.

Киев накрыл смог: как уберечь здоровье после обстрелов и пожаровПубликация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Исходя из сложившейся ситуации, мониторить информацию о качестве воздуха в Киеве в режиме реального времени можно пробовать также с помощью украинской экологической системы SaveEcoBot.

Киев накрыл смог: как уберечь здоровье после обстрелов и пожаровСитуация с качеством воздуха в Киеве (карта: saveecobot.com/maps)

Напомним, в ночь на 20 января РФ в очередной раз атаковала Киев, использовав баллистические ракеты и дроны. В городе прогремели мощные взрывы, из-за чего в некоторых локациях возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Повреждения были зафиксированы в разных районах.

Утром после комбинированного вражеского удара без тепла в Киеве оставались 5635 многоквартирных домов, а без водоснабжения - весь левобережный район города.

Без электроснабжения в результате ночной атаки РФ по объектам энергетики столицы оставались более 335 тысяч киевлян.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в целом российские захватчики в ночь на 20 января выпустили по Украине сотни дронов и ракеты различных типов (среди которых "Циркон", С-300 и Искандеры).

Основным направлением удара стала при этом Киевская область.

Читайте также, в каких областях Украины качество воздуха ухудшилось в разы раньше.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Обстрел Киева якість Пожар Загрязнение воздуха Советы Атака дронов Ракетная атака
Новости
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа