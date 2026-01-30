ua en ru
Світло вимикають не за графіком: киянам пояснили, чому є розбіжності та що робити

Київ, П'ятниця 30 січня 2026 21:22
UA EN RU
Світло вимикають не за графіком: киянам пояснили, чому є розбіжності та що робити Фото: світла в киян може не бути, навіть якщо в графіках вказано інше (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У мешканців Києва може зникнути світло, навіть якщо за графіками воно має бути. Це трапляється через локальні аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

"Якщо у вас немає світла, а за графіком мало б бути, то є ймовірність, що сталася локальна аварія. Зверніться до ОСББ/ЖЕК, щоб вони перевірили прибудинкові мережі та за необхідності подали заявку", - зазначив він.

Для того, що розв'язати цю проблему, на сайті ДТЕК є форма, куди мешканці столиці можна подати заявку. За словами Коваленка, списки адрес оновлюється регулярно, тому є шанси, що в найближчому оновленні проблему вирішать.

"Хоч колеги й робили пробні перемикання, за одну добу зробити все бездоганно - дуже складно", - сказано в його дописі.

Крім того, він розповів, що в енергосистемі наразі багато обмежень і аварій, тому робота над графіками починалась з нуля. З цієї причини, зауважив він, деякі будинки можуть не бути присутніми в них.

Ситуація зі світлом у Києві

Нагадаємо, Росія завдала кілька масованих ударів по енергетичній системі України, які припали на період різкого похолодання. Внаслідок ворожих обстрілів цілі райони у великих містах протягом тривалого часу залишалися без електроенергії, гарячої води та тепла.

Одна з найскладніших ситуацій спостерігалася у Києві, де після російських атак екстрені відключення світла тривали понад два тижні.

Останній комбінований удар по Києву стався в ніч на 24 січня. Внаслідок обстрілу в столиці знову виникли проблеми, а на Троєщині 600 будинків залишилися без усіх комунальних послуг.

Втім, вже з четверга, 29 січня, у столиці почали запроваджувати тимчасові графіки відключень замість аварійних.

