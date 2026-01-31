Україна отримала від партнерів енергообладнання потужністю, як енергоблок АЕС

Україна вже отримала від міжнародних партнерів понад 700 одиниць енергетичного обладнання загальною потужністю близько 1 гігавата. Це приблизно дорівнює виробітку одного енергоблока Південноукраїнської атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем’єра з відновлення Олексія Кулебу, якого цитує "Суспільне".

За словами Кулеби, до країни надійшли котли, когенераційні установки та потужні мобільні генератори.

Допомогу надали Азербайджан, Бельгія, Естонія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Велика Британія, США, Туреччина, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція та Японія.

Лише за останній тиждень Україна отримала понад 100 одиниць такого обладнання.

"Для забезпечення стабільної роботи очисних споруд, тепло- та водопостачання Україна потребує додаткових потужностей. Ми створюємо національний резерв мобільного енергетичного обладнання. Він дозволить нам підтримувати базові послуги для людей під час ремонтних робіт, особливо це важливо взимку", - сказав Кулеба.

На створення резерву потужністю 130 мегаватів уряд уже виділив 2,6 млрд гривень. Водночас Кулеба зазначив, що цього недостатньо, і Міністерство розвитку громад та територій планує звертатися до партнерів за подальшою підтримкою.