В Україні почали вводити аварійні відключення світла: де не діють графіки

Вранці суботи, 31 січня, в Україні почали запроваджувати аварійні відключення електропостачання. У низці областей графіки відключення не діють.

Станом на 11:15 наказ на аварійні відключення було отримано у Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Чернігівській областях.

Окрім того, ДТЕК повідомив про екстрені відключення у Києві та Київській області. У столиці фіксуються проблеми з теплопостачанням та водопостачанням. Також у столиці є перебої з рухом громадського транспорту.

Зокрема, зупинено метрополітен та зі змінами курсує кільцева електричка.

Оновлено о 11:30

Наразі аварійні відключеня діють майже по всій території України. Зокрема у Житомирі підприємства енергетичної інфраструктури переходять на резервне живлення.