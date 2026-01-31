ua en ru
В Україні почали вводити аварійні відключення світла: де не діють графіки

Україна, Субота 31 січня 2026 11:30
В Україні почали вводити аварійні відключення світла: де не діють графіки Ілюстративне фото: в Україні почали вводити аварійні відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці суботи, 31 січня, в Україні почали запроваджувати аварійні відключення електропостачання. У низці областей графіки відключення не діють.

РБК-Україна розповідає, у яких областях наразі аварійно вимикають світло.

Станом на 11:15 наказ на аварійні відключення було отримано у Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Чернігівській областях.

Окрім того, ДТЕК повідомив про екстрені відключення у Києві та Київській області. У столиці фіксуються проблеми з теплопостачанням та водопостачанням. Також у столиці є перебої з рухом громадського транспорту.

Зокрема, зупинено метрополітен та зі змінами курсує кільцева електричка.

Оновлено о 11:30

Наразі аварійні відключеня діють майже по всій території України. Зокрема у Житомирі підприємства енергетичної інфраструктури переходять на резервне живлення.

Ситуація в енергосистемі України

Росія завдала кількох масштабних ударів по енергетичній системі України в період різкого похолодання, що суттєво ускладнило роботу енергетиків із відновлення пошкодженої інфраструктури.

Через обстріли цілі райони великих міст надовго залишалися без електропостачання, тепла та гарячої води.

У ніч та вранці 29 січня війська РФ знову атакували об’єкти енергетики в низці регіонів. Знеструмлення зафіксували в Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.

З опівночі 29 січня в Києві запровадили тимчасові графіки електропостачання. Попри значний дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося організувати подачу світла в межах наявних можливостей.

Нагадаємо, з 14 січня за дорученням президента Володимира Зеленського в енергетичній сфері України діє режим надзвичайної ситуації. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що нинішній стан енергосистеми є найскладнішим від початку повномасштабної війни, а 22 січня стало найважчим днем після блекауту листопада 2022 року.

