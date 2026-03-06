Китай заперечив подвійні стандарти у реагуванні на війну в Ірані та в Україні

Речницю МЗС запитали, чи не є різниця в реагуванні Китаю на події в Ірані та російську війну проти України проявом подвійних стандартів у зовнішній політиці Пекіна.

"Те, що ви сказали, не відповідає дійсності. Китай послідовно дотримується позиції вирішувати розбіжності та суперечки шляхом діалогу та консультацій, не вдаватися до свавільного застосування сили та захищати цивільне населення у військових конфліктах", - сказала Мао Нін.

При цьому речниця закликала орієнтуватися на запропоновані лідером Китаю Сі Цзіньпіном чотири принципи для врегулювання російсько-української війни.

Серед них: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, дотримання цілей та принципів Статуту ООН, серйозне сприйняття законних безпекових занепокоєнь всіх країн та підтримка будь-яких зусиль, спрямованих на мирне врегулювання.

"Запропоновані головою КНР Сі Цзіньпіном чотири принципи та опубліковані Китаєм раніше позиційні документи повністю відображають нашу позицію, на яку ви можете посилатися", - додала Мао Нін.