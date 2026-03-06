Китай заперечив подвійні стандарти у реагуванні на війну в Ірані та в Україні

Китай стверджує, що в усіх міжнародних військових конфліктах виступає за захист цивільного населення та врегулювання розбіжностей шляхом переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу.
Речницю МЗС запитали, чи не є різниця в реагуванні Китаю на події в Ірані та російську війну проти України проявом подвійних стандартів у зовнішній політиці Пекіна.
"Те, що ви сказали, не відповідає дійсності. Китай послідовно дотримується позиції вирішувати розбіжності та суперечки шляхом діалогу та консультацій, не вдаватися до свавільного застосування сили та захищати цивільне населення у військових конфліктах", - сказала Мао Нін.
При цьому речниця закликала орієнтуватися на запропоновані лідером Китаю Сі Цзіньпіном чотири принципи для врегулювання російсько-української війни.
Серед них: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, дотримання цілей та принципів Статуту ООН, серйозне сприйняття законних безпекових занепокоєнь всіх країн та підтримка будь-яких зусиль, спрямованих на мирне врегулювання.
"Запропоновані головою КНР Сі Цзіньпіном чотири принципи та опубліковані Китаєм раніше позиційні документи повністю відображають нашу позицію, на яку ви можете посилатися", - додала Мао Нін.
Нагадаємо, Китай займає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, публічно не називає агресора та жертву і не засуджує демонстративних порушень РФ міжнародних правил та військових злочинів в Україні.
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай відіграє вирішальну роль у підтримці агресії РФ в Україні. За його словами, Пекін здатний покласти край війні всього одним дзвінком до Москви.
Зазначимо, що нещодавно глава МІ6 Річард Мур сказав, що саме Китай забезпечив Росії найбільш істотну підтримку в її війні, розв'язаній проти України. Причому він підкреслив, що продовження війни якраз відбувається через допомогу Китаю, яка надходить досі.
Президент України Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що Пекін не зацікавлений у завершенні війни Росії проти України.
Китай у відповідь зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виступає за мирні переговори та нібито докладає зусиль для зупинки війни.
Водночас Китай рішуче виступив проти війни на Близькому Сході.
Пекін навіть направив спеціального посланця на Близький Схід для посередництва у конфлікті між США, Ізраїлем та Іраном, щоб зупинити подальшу ескалацію напруженості в регіоні.