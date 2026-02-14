Китай може зупинити війну в Україні одним дзвінком, - Вітакер
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії в Україні. Він вважає, що Пекін міг би покласти край війні одним телефонним дзвінком до Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну і покласти край цій війні завтра ж, а також припинити продаж йому технологій подвійного призначення", - сказав Вітакер під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.
Він додав, що Пекін міг би припинити закупівлю російської нафти і газу, підкресливши, що ця війна "повністю підтримується Китаєм".
Співпраця Китаю і РФ
Bloomberg зазначає, що з початку повномасштабної війни Пекін і Москва ще більше зміцнили партнерські відносини. Зокрема, Росія залежить від Китаю в постачанні критично важливих деталей і компонентів для дронів та іншої військової техніки.
Також Китай знову став найбільшим покупцем російської сирої нафти, незважаючи на посилення міжнародного тиску на критично важливу для Москви торгівлю нафтою.
Згідно з даними відстеження, у січні в китайських портах було відвантажено 1,65 млн барелів нафти на день. Це найвищий показник із березня 2024 року і другий за величиною місячний обсяг із моменту вторгнення РФ в Україну 2022 року.
Водночас Пекін неодноразово заявляв про своє бажання відіграти "конструктивну" роль у врегулюванні кризи.
За словами як глави МЗС України Андрія Сибіги, так і Пекіна, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрічався цього тижня із Сибігою в Мюнхені, де Китай і запропонував нашій країні гуманітарну допомогу у зв'язку з російськими ударами по енергетиці.
Китай допомагає РФ і не хоче закінчення війни в Україні
Нагадаємо, днями колишній глава британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що саме Пекін забезпечив Москві найістотнішу підтримку під час війни. Він підкреслив, що РФ продовжують війну багато в чому завдяки Китаю.
Також аналітики ISW повідомили нещодавно, що Китай допомагає Росії нарощувати виробництво дронів, які Москва використовує для ударів по Україні.
Варто зазначити, що в грудні президент України Володимир Зеленський заявив, що Пекін на зацікавлений у завершенні війни Росії проти України.