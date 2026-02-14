Китай може зупинити війну в Україні одним дзвінком, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії в Україні. Він вважає, що Пекін міг би покласти край війні одним телефонним дзвінком до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну і покласти край цій війні завтра ж, а також припинити продаж йому технологій подвійного призначення", - сказав Вітакер під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він додав, що Пекін міг би припинити закупівлю російської нафти і газу, підкресливши, що ця війна "повністю підтримується Китаєм".

Співпраця Китаю і РФ

Bloomberg зазначає, що з початку повномасштабної війни Пекін і Москва ще більше зміцнили партнерські відносини. Зокрема, Росія залежить від Китаю в постачанні критично важливих деталей і компонентів для дронів та іншої військової техніки.

Також Китай знову став найбільшим покупцем російської сирої нафти, незважаючи на посилення міжнародного тиску на критично важливу для Москви торгівлю нафтою.

Згідно з даними відстеження, у січні в китайських портах було відвантажено 1,65 млн барелів нафти на день. Це найвищий показник із березня 2024 року і другий за величиною місячний обсяг із моменту вторгнення РФ в Україну 2022 року.

Водночас Пекін неодноразово заявляв про своє бажання відіграти "конструктивну" роль у врегулюванні кризи.

За словами як глави МЗС України Андрія Сибіги, так і Пекіна, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрічався цього тижня із Сибігою в Мюнхені, де Китай і запропонував нашій країні гуманітарну допомогу у зв'язку з російськими ударами по енергетиці.