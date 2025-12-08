Пекін не хоче поразки РФ: Зеленський розповів, як Китай затягує війну проти України
Китай має істотний вплив на російського диктатора Володимира Путіна та не зацікавлений у завершенні війни проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив відповідаючи на питання журналістів.
За його словами, Пекін розглядає РФ як важливого партнера у глобальному протистоянні зі Сполученими Штатами.
"Китай точно має вплив на Путіна. Я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Чому? Тому що ми бачили нову доктрину США. Це два полюси, які бачать один одного - дві великі держави та велике протистояння", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що Пекіну не вигідна слабка або переможена Росія, адже це послабило б баланс сил у глобальній конкуренції між Китаєм та США.
"Сьогодні Китаю не вигідна слабка і програвша Росія. І через це страждає український народ", - заявив глава держави
Відносини РФ та Китаю
Китай офіційно декларує нейтралітет у війні Росії проти України, однак на практиці зберігає тісні зв’язки з Москвою.
У серпні лідер КНР Сі Цзіньпін заявив про намір спільно з Росією переглянути чинний міжнародний порядок.
Паралельно медіа повідомляли, що окремі китайські компанії постачають у Росію товари подвійного призначення, які можуть бути використані для виготовлення військової продукції.
Китай також став одним із ключових постачальників для російських збройних сил, і з’являються припущення щодо можливої передачі летальної зброї.
За даними Reuters, китайські авіадвигуни нібито доправляють до РФ приховано - маскують їх під "промислові холодильні установки", щоб обійти західні санкції.