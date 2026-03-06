"Послабити Москву в Україні": США попросять Китай скоротити закупівлі російської нафти, - WSJ

Сполучені Штати Америки мають намір попросити Китай скоротити закупівлі нафти у Росії, і купувати її більше у США. Згода, зокрема, може послабити позиції РФ у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Видання пише, що напередодні візиту президента США Дональда Трампа до Китаю, глава Мінфіну Скотт Бессент уже розглядає питання, які варто включити до порядку денного.

Однією з тем може стати скорочення закупівель російської нафти. За словами джерел, Бессент уже розповів про зусилля щодо переконання Китаю купувати замість цього нафтогазову продукцію США.

Також WSJ уточнює, що міністр розглядає можливість порушити питання енергетики на зустрічі зі своїм китайським колегою, віцепрем'єром Хе Ліфеном, яка має відбутися в Парижі в середині березня.

На цій зустрічі вони планують узгодити рамки саміту між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, який наразі заплановано на початок квітня.

Скорочення закупівель російської нафти стало б серйозним випробуванням для КНР, яка отримує нафту від РФ зі значною знижкою.

"Американська нафта стала б набагато дорожчою, а відмова від постачань російської підірвала б відносини Пекіна з Кремлем і послабила б позиції Москви у війні в Україні", - наголосило ЗМІ.

Крім того, Бессент розглядає можливість звернутися до Китаю з проханням скоротити закупівлі іранської нафти.

WSJ пояснило, що хоча більша частина поставок іранської нафти поки що припинена після ударів США та Ізраїлю, але Вашингтон хоче, щоб Пекін знизив свою довгострокову залежність від іранської нафти, якщо поставки відновляться.

Що ще відомо

Очікується, що Сі Цзіньпін висуне власну важливу вимогу на зустрічі з Трампом. Потенційно він може чинити тиск на лідера США, щоб той зайняв більш активну позицію США щодо незалежності Тайваню. Тобто, КНР може прагнути підірвати довіру до самоврядної демократії, яку розглядає як частину своєї території.

Джерела додали, що Бессент на приватних зустрічах також сказав, що Вашингтон домагається розширення закупівель Китаєм американської сої та літаків Boeing.

Ще одне послаблення, якого домагаються США, - це послаблення експортного контролю Пекіна щодо рідкоземельних елементів, які потрібні для виробництва цілої низки електронних пристроїв.