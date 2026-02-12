Війна РФ тримається на допомозі цієї держави - заява розвідки

Російська Федерація змогла продовжувати повномасштабну війну проти України багато в чому завдяки масштабній підтримці з боку конкретної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Clash Report .

Незважаючи на публічні заяви про допомогу інших країн, саме ресурс Китаю, за оцінкою західних експертів, став визначальним фактором для Кремля.

Колишній керівник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що саме Пекін забезпечив Москві найістотнішу підтримку під час війни.

За його словами, внесок Китаю значно перевищує допомогу з боку Ірану або Північної Кореї, хоча саме ці країни частіше згадуються в медіа через постачання озброєння та особового складу.

"Я абсолютно впевнений, що Путін би вже програв, якби не підтримка Китаю, яку він отримав. Тож у заголовки газет часто потрапляє те, що північнокорейці надали йому приблизно 12 тис. військовослужбовців для битви під Курськом, або про те, що іранці надали йому технологію безпілотників", - заявив Річард Мур.

Втрати російської армії

Екс-глава MI6 також звернув увагу на масштаби втрат армії РФ. За його оцінкою, до кінця 2025 року рівень втрат досяг історичного піку, який складно компенсувати навіть за умови активної мобілізації.

Зокрема, у грудні 2025 року, за його даними, загинуло приблизно 30 000 російських військових.

"Це стільки ж, скільки вони втратили за десятирічну кампанію в Афганістані. Втрати жахливі, і навіть росіянам буде важко компенсувати цей рівень втрат", - підкреслив він.

Експерт наголосив, що за всієї уваги до поставок з Ірану та участі північнокорейських військових, саме підтримка Китаю залишається системоутворювальним елементом, який дозволяє Москві продовжувати агресію проти України.