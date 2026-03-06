Китай отрицает двойные стандарты в реагировании на войну в Иране и в Украине

Китай утверждает, что во всех международных военных конфликтах выступает за защиту гражданского населения и урегулирование разногласий путем переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Китая Мао Нин во время брифинга.
Спикера МИД спросили, не является ли разница в реагировании Китая на события в Иране и российскую войну против Украины проявлением двойных стандартов во внешней политике Пекина.
"То, что вы сказали, не соответствует действительности. Китай последовательно придерживается позиции решать разногласия и споры путем диалога и консультаций, не прибегать к произвольному применению силы и защищать гражданское население в военных конфликтах", - сказала Мао Нин.
При этом спикер призвала ориентироваться на предложенные лидером Китая Си Цзиньпином четыре принципа для урегулирования российско-украинской войны.
Среди них: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдение целей и принципов Устава ООН, серьезное восприятие законных беспокойств по безопасности всех стран и поддержка любых усилий, направленных на мирное урегулирование.
"Предложенные председателем КНР Си Цзиньпином четыре принципа и опубликованные Китаем ранее позиционные документы полностью отражают нашу позицию, на которую вы можете ссылаться", - добавила Мао Нин.
Напомним, Китай занимает нейтральную позицию относительно войны России против Украины, публично не называет агрессора и жертву и не осуждает демонстративных нарушений РФ международных правил и военных преступлений в Украине.
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай играет решающую роль в поддержке агрессии РФ в Украине. По его словам, Пекин способен положить конец войне всего одним звонком в Москву.
Отметим, что недавно глава МИ6 Ричард Мур сказал, что именно Китай обеспечил России наиболее существенную поддержку в ее войне, развязанной против Украины. Причем он подчеркнул, что продолжение войны как раз происходит из-за помощи Китая, которая поступает до сих пор.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Пекин не заинтересован в завершении войны России против Украины.
Китай в ответ отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает за мирные переговоры и якобы прилагает усилия для остановки войны.
В то же время Китай решительно выступил против войны на Ближнем Востоке.
Пекин даже направил специального посланника на Ближний Восток для посредничества в конфликте между США, Израилем и Ираном, чтобы остановить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе.