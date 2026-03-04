Китай вимагає припинити вогонь: спецпосланець Пекіна їде на Близький Схід

Китай направить спеціального посланця на Близький Схід для посередництва у конфлікті між США, Ізраїлем та Іраном, щоб зупинити подальшу ескалацію напруженості в регіоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

За словами міністра, Пекін завжди виступає "силою миру" в подібних протистояннях.

Ван І підкреслив, що Китай підтримує суверенітет Ірану та водночас вимагає від Сполучених Штатів та Ізраїлю припинити завдавати ударів.

"Китай рішуче закликає всі сторони якомога швидше повернутися до діалогу та переговорів і запобігти подальшій ескалації напруженості", - додав міністр.

Наразі китайська сторона не розголошує ім'я дипломата та точний перелік країн, які він планує відвідати. Пекін закликає сторони відмовитися від силових методів .

"Китай направить спеціального посланника з питань Близького Сходу до країн регіону для посередництва", - зазначив Ван І.

Під час розмови зі своїм саудівським колегою принцом Фейсалом бін Фарханом очільник МЗС Китаю наголосив, що Пекін готовий відігравати конструктивну роль у мирному врегулюванні .

Позиція Китаю щодо ескалації на Близькому Сході

Нагадаємо, офіційний Пекін вже неодноразово висловлював занепокоєння через ситуацію в регіоні. Раніше влада КНР назвала неприйнятними удари Ізраїлю по території Ірану, закликавши до негайного припинення вогню.

Згодом риторика Пекіна дещо змінилася - у Китаї зробили нову заяву, акцентуючи на необхідності дотримання міжнародного права всіма сторонами процесу.

Крім того, на тлі загрози масштабної війни з'явилася інформація про можливе блокування Ормузької протоки, що може критично вплинути на світові поставки нафти.

Також Пекін різко відповів на погрози президента США Дональда Трампа щодо покарання країн, які підтримують економічні зв'язки з Тегераном, наголосивши на неприпустимості односторонніх санкцій.