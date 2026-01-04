Китай вимагає від США негайно звільнити Мадуро

Китай заявив, що дії США щодо Венесуели порушують міжнародне право, та закликав негайно звільнити президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.
"Китай висловлює серйозну стурбованість щодо примусового затримання та депортації США президента Мадуро та його дружини. Дії США явно порушують міжнародне право та основні норми, що регулюють міжнародні відносини, а також цілі та принципи Статуту ООН", - заявили у відомстві.
У МЗС Китаю закликали Сполучені Штати "вирішити це питання шляхом діалогу та переговорів".
"Китай закликає США забезпечити особисту безпеку президента Мадуро та його дружини, негайно звільнити президента Мадуро та його дружину, припинити зусилля щодо підриву венесуельського режиму та вирішити це питання шляхом діалогу та переговорів", - наголосили у міністерстві.
Нагадаємо, 3 січня Сполучені Штати провели військову операцію в Каракасі, столиці Венесуели. До неї залучили авіацію, Військово-морські сили США, безпілотники та агентурну мережу ЦРУ.
Метою операції було затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Разом із ним американські сили також затримали його дружину Сілію Флорес. Їх вивезли до США, зараз вони перебувають під вартою.
Того ж дня прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула Мадуро низку обвинувачень. Йому інкримінують змову з метою наркотероризму, організацію постачання кокаїну до США, незаконне володіння автоматичною зброєю та вибуховими пристроями, а також змову щодо їх використання проти Сполучених Штатів.
Окрім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Америка буде керувати Венесуелою. Це буде тривати до передачі влади.
Конституційна палата Верховного суду Венесуели постановила, що віцепрезидент Делсі Родрігес виконуватиме обов'язки президента країни на час відсутності Мадуро.
Водночас видання Bloomberg повідомило, що державний секретар США Марко Рубіо виконуватиме ключову роль в керуванні Венесуелою, доки не відбудеться безпечний і правовий перехід влади.