Китай вимагає від США негайно звільнити Мадуро

"Китай висловлює серйозну стурбованість щодо примусового затримання та депортації США президента Мадуро та його дружини. Дії США явно порушують міжнародне право та основні норми, що регулюють міжнародні відносини, а також цілі та принципи Статуту ООН", - заявили у відомстві.

У МЗС Китаю закликали Сполучені Штати "вирішити це питання шляхом діалогу та переговорів".

"Китай закликає США забезпечити особисту безпеку президента Мадуро та його дружини, негайно звільнити президента Мадуро та його дружину, припинити зусилля щодо підриву венесуельського режиму та вирішити це питання шляхом діалогу та переговорів", - наголосили у міністерстві.