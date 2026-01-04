Китай требует от США немедленно освободить Мадуро

Китай заявил, что действия США в отношении Венесуэлы нарушают международное право, и призвал немедленно освободить президента страны Николаса Мадуро и его жену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.
"Китай выражает серьезную обеспокоенность относительно принудительного задержания и депортации США президента Мадуро и его жены. Действия США явно нарушают международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, а также цели и принципы Устава ООН", - заявили в ведомстве.
В МИД Китая призвали Соединенные Штаты "решить этот вопрос путем диалога и переговоров".
"Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его жены, немедленно освободить президента Мадуро и его жену, прекратить усилия по подрыву венесуэльского режима и решить этот вопрос путем диалога и переговоров", - отметили в министерстве.
Напомним, 3 января Соединенные Штаты провели военную операцию в Каракасе, столице Венесуэлы. К ней привлекли авиацию, Военно-морские силы США, беспилотники и агентурную сеть ЦРУ.
Целью операции было задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вместе с ним американские силы также задержали его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, сейчас они находятся под стражей.
В тот же день прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила Мадуро ряд обвинений. Ему инкриминируют заговор с целью наркотерроризма, организацию поставок кокаина в США, незаконное владение автоматическим оружием и взрывными устройствами, а также заговор по их использованию против Соединенных Штатов.
Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка будет управлять Венесуэлой. Это будет продолжаться до передачи власти.
Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы постановила, что вице-президент Делси Родригес будет исполнять обязанности президента страны на время отсутствия Мадуро.
В то же время издание Bloomberg сообщило, что государственный секретарь США Марко Рубио будет выполнять ключевую роль в управлении Венесуэлой, пока не произойдет безопасный и правовой переход власти.