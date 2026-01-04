Китай требует от США немедленно освободить Мадуро

"Китай выражает серьезную обеспокоенность относительно принудительного задержания и депортации США президента Мадуро и его жены. Действия США явно нарушают международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, а также цели и принципы Устава ООН", - заявили в ведомстве.

В МИД Китая призвали Соединенные Штаты "решить этот вопрос путем диалога и переговоров".

"Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его жены, немедленно освободить президента Мадуро и его жену, прекратить усилия по подрыву венесуэльского режима и решить этот вопрос путем диалога и переговоров", - отметили в министерстве.