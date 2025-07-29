Китай та США домовилися продовжити переговори щодо "тарифного перемирʼя"

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент після переговорів з китайськими представниками у Стокгольмі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Бессент, який очолював делегацію США разом із торговим представником Джеймісоном Гріром, заявив, що в середу, 30 липня він проінформує Трампа з питань, що залишилися.

"Вони невеликі й в основному стосувалися китайської делегації", - сказав міністр фінансів США журналістам після двох днів зустрічей з офіційними особами Китаю на чолі з віцепрем'єром Хе Ліфеном.

Як зазначає видання, третій раунд торговельних переговорів між США та Китаєм менш ніж за три місяці завершився за два тижні до крайнього терміну 12 серпня для врегулювання розбіжностей під час 90-денного призупинення надзвичайно високих тарифів, які загрожували перериванням двосторонньої торгівлі.

"Додавання додаткових 90 днів - один із варіантів", - зазначив Бессент.

Китайський торговельний перемовник Лі Ченганг заявив журналістам, що розмови були відвертими та глибокими, і що тісне спілкування продовжиться.