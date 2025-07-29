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Китай и США договорились продолжить переговоры по "тарифному перемирию"

Вторник 29 июля 2025 21:17
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Китай и США договорились продолжить переговоры по "тарифному перемирию" Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки и Китай продолжат обсуждение условий продолжения "тарифного перемирия", а окончательное решение примет президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент после переговоров с китайскими представителями в Стокгольме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Бессент, который возглавлял делегацию США вместе с торговым представителем Джеймисоном Гриром, заявил, что в среду, 30 июля он проинформирует Трампа по оставшимся вопросам.

"Они небольшие и в основном касались китайской делегации", - сказал министр финансов США журналистам после двух дней встреч с официальными лицами Китая во главе с вице-премьером Хэ Лифэном.

Как отмечает издание, третий раунд торговых переговоров между США и Китаем менее чем за три месяца завершился за две недели до крайнего срока 12 августа для урегулирования разногласий во время 90-дневной приостановки чрезвычайно высоких тарифов, которые угрожали прерыванием двусторонней торговли.

"Добавление дополнительных 90 дней - один из вариантов", - отметил Бессент.

Китайский торговый переговорщик Ли Ченганг заявил журналистам, что разговоры были откровенными и глубокими, и что тесное общение продолжится.

Тарифы Трампа

Напомним, 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что наложил пошлины на товары из всех стран мира.

Уже 9 апреля Трамп поставил паузу на таможенные тарифы для ряда стран, кроме Китая. Президент США заявил, что за 90 дней страны должны заключить с США торговые соглашения.

Позже США и Китай сообщили, что договорились о 90-дневном торговом перемирии.

Кроме того, 28 июля стало известно, что администрация Трампа фактически приостановила новые ограничения на экспорт технологий в Китай для того, чтобы не усложнять торговые переговоры с Пекином.

Также СМИ сообщали, что США и Китай могут продлить так называемое "тарифное перемирие" во время переговоров в Стокгольме, которые начались 28 июля. Вероятный срок продления составит не менее 90 дней.

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Соединенные Штаты Америки Китай Скотт Бессент
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