Китай и США договорились продолжить переговоры по "тарифному перемирию"

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент после переговоров с китайскими представителями в Стокгольме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Бессент, который возглавлял делегацию США вместе с торговым представителем Джеймисоном Гриром, заявил, что в среду, 30 июля он проинформирует Трампа по оставшимся вопросам.

"Они небольшие и в основном касались китайской делегации", - сказал министр финансов США журналистам после двух дней встреч с официальными лицами Китая во главе с вице-премьером Хэ Лифэном.

Как отмечает издание, третий раунд торговых переговоров между США и Китаем менее чем за три месяца завершился за две недели до крайнего срока 12 августа для урегулирования разногласий во время 90-дневной приостановки чрезвычайно высоких тарифов, которые угрожали прерыванием двусторонней торговли.

"Добавление дополнительных 90 дней - один из вариантов", - отметил Бессент.

Китайский торговый переговорщик Ли Ченганг заявил журналистам, что разговоры были откровенными и глубокими, и что тесное общение продолжится.