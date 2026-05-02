Реформа ЗСУ Drone Deals Атака на Тернопіль Ормузька протока Війна в Україні

Кінець епохи Рамштайну? Трамп забирає війська з Німеччини через суперечку з Мерцом

01:17 02.05.2026 Сб
3 хв
Президент США хоче вивести з Німеччини 5 000 військових та погрожує тим самим іншим країнам НАТО
aimg Пилип Бойко
Фото: військові США (Getty Images)

Пентагон готує масштабне скорочення військового контингенту в Німеччині. З країни планують вивести близько п'ять тисяч американських військовослужбовців.

Дональд Трамп незадоволений європейськими союзниками, а саме тим, що вони надають замало допомоги в американо-іранській війні. Президент публічно розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та лідерів інших країн НАТО.

Трамп неодноразово наголошував, що партнери мають розділити тягар війни, а особливу надію покладав на потужну Німеччину, йдеться у матеріалі. Оскільки цього не сталося, Білий дім перейшов до радикальних дій.

Спадщина холодної війни: наскільки велика присутність США

Німеччина десятиліттями була головним форпостом Америки в Європі. Ця присутність почалася ще після Другої світової війни та зміцнилася в часи протистояння з СРСР.

Присутність сил США у Німеччині:
понад 36 000 кадрових військових;
близько 1 500 резервістів;
майже 11 500 цивільних працівників.

На сьогодні лише Японія має більший контингент армії США на своїй території. Німеччина залишається критично важливою для логістики Пентагону, адже тут розташована авіабаза Рамштайн - ключовий центр для глобальних операцій. Також у країні базуються штаб-квартири Європейського та Африканського командувань США.

Куди перекинуть війська та як це вплине на безпеку

Схоже, план про вивід п'яти тисяч військових - попереджувальний сигнал від Трампа. Частина солдатів повернеться до Сполучених Штатів., проте значну кількість планують перекинути в Індо-Тихоокеанський регіон, який Пентагон зараз вважає своїм пріоритетом.

"Це спроба зосередитися на пріоритетах на батьківщині та в Тихому океані", - пояснили посадовці міноборони США.

Попри значне скорочення, деякі критичні об'єкти працюватимуть у звичному режимі. Це стосується Регіонального медичного центру Ландштуль. Це найбільша американська лікарня за межами США. Вона є життєво важливою для порятунку бійців, які дістали поранення під час іранських атак. Медична евакуація та лікування постраждалих залишаються поза політичними суперечками.

Що передувало виведенню військ США з Німеччини

Буквально позавчора у своїй соцмережі Truth Social Трамп повідомив, що "розглядає можливість" виведення військ з ФРН. Жодних деталей щодо масштабів можливого скорочення або термінів він тоді не навів.

Крім того, Трамп пригрозив вивести війська США ще з двох країн Європи. Це стосується Італії, а особливо Іспанії, яка відкрито засуджує Трампа за війну в Ірані.

А ще адміністрація президента США розробила своєрідний рейтинг союзників по НАТО - з поділом на "слухняних" і "неслухняних".

