Трамп різко пройшовся по Мерцу і закликав його зайнятися війною в Україні

Президент США Дональд Трамп розкритикував канцлера Німеччини за втручання в питання Ірану, закликавши зосередитися на завершенні війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа в Truth Social.

"Канцлер Німеччини має витрачати більше часу на припинення війни з Росією/Україною (де він був абсолютно неефективним!), - заявив Трамп.

Також він закликав главу уряду ФРН Фрідріха Мерца вирішувати внутрішні проблеми, зокрема в економіці та енергетиці.

Трамп наголосив, що Німеччина має менше часу приділяти втручанню у справи, пов'язані з ядерною загрозою Ірану.

За його словами, дії США в цьому напрямку роблять світ безпечнішим.