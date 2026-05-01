Іран пом'якшив умови для відновлення мирних переговорів зі США, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами джерел, сторони, як і раніше, далекі одна від одної з основних питань, а саме - відновлення роботи Ормузької протоки та іранської ядерної програми. Це свідчить про те, що переговори залишатимуться напруженими.

Але незважаючи на все це, Іран зробив крок назустріч США, запропонувавши обговорити умови Тегерана щодо відкриття Ормузької протоки одночасно з гарантіями США щодо припинення атак і зняття блокади іранських портів.

Для розуміння, раніше Іран вимагав від США зняття блокади як попередню умову для переговорів і згоди на умови припинення війни, перш ніж обговорювати питання майбутнього управління протокою і ядерну програму країни.

Крім того, тепер Іран готовий обговорювати питання своєї ядерної програми в обмін на зняття санкцій з боку США.

Тегеран дав зрозуміти посередникам, що готовий сісти за стіл переговорів у Пакистані вже на початку наступного тижня, якщо Вашингтон буде відкритий для нової пропозиції.