Іран пом'якшив умови для відновлення мирних переговорів зі США, - WSJ

23:33 01.05.2026 Пт
2 хв
Коли Іран готовий провести новий раунд переговорів зі США?
aimg Едуард Ткач
Іран пом'якшив умови для відновлення мирних переговорів зі США, - WSJ Фото: глава МЗС Ірану Аббас Аракчі (Getty Images)
Іран представив США нову пропозицію щодо припинення війни, натякнувши на компроміс для відновлення світових переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами джерел, сторони, як і раніше, далекі одна від одної з основних питань, а саме - відновлення роботи Ормузької протоки та іранської ядерної програми. Це свідчить про те, що переговори залишатимуться напруженими.

Але незважаючи на все це, Іран зробив крок назустріч США, запропонувавши обговорити умови Тегерана щодо відкриття Ормузької протоки одночасно з гарантіями США щодо припинення атак і зняття блокади іранських портів.

Для розуміння, раніше Іран вимагав від США зняття блокади як попередню умову для переговорів і згоди на умови припинення війни, перш ніж обговорювати питання майбутнього управління протокою і ядерну програму країни.

Крім того, тепер Іран готовий обговорювати питання своєї ядерної програми в обмін на зняття санкцій з боку США.

Тегеран дав зрозуміти посередникам, що готовий сісти за стіл переговорів у Пакистані вже на початку наступного тижня, якщо Вашингтон буде відкритий для нової пропозиції.

Завершення війни

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ стало відомо, що Іран передав Пакистану текст нового плану переговорів зі США. Головним пріоритетом у ньому залишалося припинення війни та досягнення миру.

При цьому президент США Дональд Трамп розкритикував останню пропозицію Ірану. Він зазначив, що незадоволений документом і сумнівається, що угоду вдасться укласти. Хоча й не уточнив, що саме йому не подобається.

На тлі інформації про можливе відновлення переговорів, Politico написало, що Дональд Трамп повідомив Конгрес США про завершення війни з Іраном. Причиною тому став 60-денний термін, згідно з яким, військові операції мають бути припинені, якщо за їх проведення не проголосували законодавці.

