Кім Чен Ин готовий розпочати війну, але його стримує вигідніший сценарій, - Bloomberg

Останніми тижнями лідер КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, що свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Півднем. Однак у Пхеньяна є вагома причина не розпалювати конфлікт, адже темпи зростання економіки Північної Кореї сягнули найвищого рівня за майже десятиліття через продаж озброєнь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що з жовтня Північна Корея продала Росії понад 2 млн артилерійських снарядів та кілька балістичних ракет.

Вартість переданих ракет може сягати кількох мільйонів доларів кожна, і Росії, ймовірно, доведеться купувати у Пхеньяна пускові установки для них. Таким чином обсяг проданої КНДР техніки може сягнути мільярдів доларів, а економіка країни, в поєднанні зі зростанням торгівлі з Китаєм, цього року може зрости на 0,5%.

"Продаж Пхеньяном балістичних ракет, артилерійських снарядів та іншого військового обладнання для підтримки агресії президента Владіміра Путіна в Україні дає поштовх економіці, яка тривалий час була ізольована міжнародними санкціями. Хоча це може дозволити Кіму уникати взаємодії із Заходом на довгі роки, це також зменшує тиск на 40-річного лідера, який змушує його йти на більш радикальні заходи, зокрема війну", - пише Bloomberg.

Війна загрожує режиму КНДР

У статті на сайті 38 North, Роберт Карлін та Зігфрід Геккер стверджують, що північнокорейський лідер відмовився від довгоочікуваної мети держави - нормалізації відносин зі США.

"Можливо, Пхеньян планує рухатися в напрямку, який повністю суперечить нашим розрахункам", - зазначають автори, додаючи, що це вказує на перспективу військового вирішення проблеми розколу на півострові за допомогою його ядерного арсеналу.

Водночас, продовжує видання, Кім Чен Ин добре усвідомлює, що застосування ядерної зброї або війна означають кінець його режиму. У програмному зверненні на 2024 рік Кім пообіцяв, що Північна Корея готова до війни, але не має наміру її розпочинати. Він також посилив напруженість, випустивши артилерійські снаряди поблизу прикордонного з Південною Кореєю острова Йонпхендо - місцях жорстоких боїв у 2010 році.

Але привид приголомшливої відповіді з боку США і Південної Кореї, яка може знищити його державу і його керівництво, роками слугував стримуючим фактором від більш агресивних кроків.

"Він ще не готовий і не настільки відчайдушний, щоб піти на колективне самогубство", - сказав Чун Юнгво, Колишній головний посланник Південної Кореї на міжнародних переговорах з ядерного роззброєння з Північною Кореєю.

Наразі очікується, що співпраця між КНДР і Росією буде поглиблюватися, а Путін, можливо, найближчими місяцями відвідає Пхеньян.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що, на його думку, Північна Корея готується надіслати Москві нові типи тактичних керованих ракет, які можуть допомогти Кремлю продовжити бомбардування України.

Двоє важливих виборів

Північна Корея також має історію нагнітання напруженості напередодні виборів. Одне з голосувань, за яким стежить Кім, - це парламентські вибори в Південній Кореї в квітні, які визначать, чи збереже прогресивна Демократична партія, яка підтримує зближення з Пхеньяном, контроль над владою, чи програє консервативній Партії народної влади нинішнього президента Юн Сук Йола.

Іншими важливими для Кіма виборами цього року є вибори в США, які все більше схожі на матч-реванш між Дональдом Трампом і Джо Байденом. Кім і Трамп зустрічалися тричі і встановили дружні стосунки, які переривалися обміном листами - і весь цей час арсенал ядерних матеріалів і ракет Кіма лише зростав.

Су Кім, колишній корейський аналітик Центрального розвідувального управління, яка зараз працює в американській консалтинговій компанії LMI, сказала, що північнокорейському лідеру, ймовірно, доведеться зважити наслідки більш агресивних військових дій як на виборах у Південній Кореї, так і на виборах у США в листопаді.

"Чи є сенс для Кіма діяти зараз заради виборів у Сеулі? Чи ефективніше перечекати до більш масштабних, більш значущих виборів?", - задала питання вона.

Військове загострення на Корейському півострові

5 січня Північна Корея випустила близько 200 артилерійських снарядів у район двох південнокорейських островів на західному кордоні – Епхендо та Пеньондо, що змусило евакуюватися їх жителів. Наступного дня північнокорейські військові випустили ще 60 снарядів.

15 січня ракетне управління КНДР провела випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою.

24 січня Пхеньян уперше випробував нову стратегічну крилату ракету "Пульхвасал-3-31".

Співпраця Північної Кореї з Росією

На початку січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

За даними The Wall Street Journal, КНДР могла передати російській армії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Пізніше з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами.

Протягом осені Північна Корея поставила РФ близько мільйона артилерійських снарядів.

Російські кораблі завантажуються у північнокорейському порту, про що свідчать дані супутникових знімків.

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