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У КНДР заявили про випробування нової крилатої ракети

Четвер 25 січня 2024 05:51
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У КНДР заявили про випробування нової крилатої ракети Фото: у КНДР заявили про випробування нової крилатої ракети (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея заявила, що вчора, 24 січня, вперше провела випробувальний запуск нової стратегічної крилатої ракети під назвою "Пульхвасал-3-31".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря, але не надали жодних додаткових подробиць, включаючи відстань, на яку вони пролетіли.

Це був перший відомий запуск крилатої ракети Північною Кореєю з вересня минулого року, коли країна запустила дві крилаті ракети великої дальності з макетами ядерних боєголовок у бік Жовтого моря. Тоді Пхеньян заявив, що ракети пролетіли близько 1500 км.

Зазначається, що КНДР вперше провела випробувальні запуски крилатої ракети "Хвасал-1" у вересні 2021 року, а минулого року випробувала ракети "Хвасал-1" та "Хвасал-2", які, ймовірно, здатні нести тактичну ядерну зброю.

Що передувало

Учора стало відомо, що Північна Корея вкотре випустила кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що запуск серії ракет армією КНДР відбувся близько 7-ї години ранку за місцевим часом.

Також повідомлялося, що 15 січня ракетне управління КНДР провело випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою.

Також 5 січня КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні – Епхендо та Пеньондо, що змусило евакуюватися мешканців островів. Ще 60 снарядів вона випустила і наступного дня.

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