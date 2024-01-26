Ким Чен Ын готов начать войну, но его сдерживает более выгодный сценарий, - Bloomberg

В последние недели лидер КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, которые свидетельствуют о его желании и готовности начать войну с Югом. Но у Пхеньяна есть веская причина не разжигать конфликт, поскольку темпы роста экономики Северной Кореи достигли самого высокого уровня за почти десятилетие из-за продажи вооружений России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что с октября Северная Корея продала России более 2 млн артиллерийских снарядов и несколько баллистических ракет.

Стоимость поставленных ракет может достигать нескольких миллионов долларов каждая, и России, вероятно, придется покупать у Пхеньяна пусковые установки для них. Таким образом, объем проданной КНДР техники может достичь миллиардов долларов, а экономика страны, в сочетании с ростом торговли с Китаем, в этом году может вырасти на 0,5%.

"Продажа Пхеньяном баллистических ракет, артиллерийских снарядов и другого военного оборудования для поддержки агрессии президента Владимира Путина в Украине, дает толчок экономике, которая долгое время была изолирована международными санкциями. Хотя это может позволить Киму избегать взаимодействия с Западом на долгие годы, это также уменьшает давление на 40-летнего лидера, которое заставляет его идти на более радикальные меры, в частности войну", - пишет Bloomberg.

Война угрожает режиму КНДР

В статье на сайте 38 North, Роберт Карлин и Зигфрид Геккер утверждают, что северокорейский лидер отказался от долгожданной цели государства - нормализации отношений с США.

"Возможно, Пхеньян планирует двигаться в направлении, которое полностью противоречит нашим расчетам", - отмечают авторы, добавляя, что это указывает на перспективу военного решения проблемы раскола на полуострове с помощью его ядерного арсенала.

В то же время, продолжает издание, Ким Чен Ын хорошо осознает, что применение ядерного оружия или война означают конец его режима. В программном обращении на 2024 год Ким пообещал, что Северная Корея готова к войне, но не намерена ее начинать. Он также усилил напряженность, выпустив артиллерийские снаряды вблизи приграничного с Южной Кореей острова Йонпхендо - местах жестоких боев в 2010 году.

Но призрак ошеломляющего ответа со стороны США и Южной Кореи, который может уничтожить его государство и его руководство, годами служил сдерживающим фактором от более агрессивных шагов.

"Он еще не готов и не настолько отчаянный, чтобы пойти на коллективное самоубийство", - сказал Чун Юнгво, бывший главный посланник Южной Кореи на международных переговорах по ядерному разоружению с Северной Кореей.

Сейчас ожидается, что сотрудничество между КНДР и Россией будет углубляться, а Путин, возможно, в ближайшие месяцы посетит Пхеньян.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил, что, по его мнению, Северная Корея готовится отправить Москве новые типы тактических управляемых ракет, которые могут помочь Кремлю продолжить бомбардировку Украины.

Двое важных выборов

Северная Корея также имеет историю нагнетания напряженности накануне выборов. Одно из голосований, за которым следит Ким, - это парламентские выборы в Южной Корее в апреле, которые определят, сохранит ли прогрессивная Демократическая партия, которая поддерживает сближение с Пхеньяном, контроль над властью, или проиграет консервативной Партии народной власти нынешнего президента Юн Сук Йола.

Другими важными для Кима выборами этого года являются выборы в США, которые все больше похожи на матч-реванш между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Ким и Трамп встречались трижды и установили дружеские отношения, которые прерывались обменом письмами - и все это время арсенал ядерных материалов и ракет Кима только увеличивался.

Су Ким, бывший корейский аналитик Центрального разведывательного управления, которая сейчас работает в американской консалтинговой компании LMI, сказала, что северокорейскому лидеру, вероятно, придется взвесить последствия более агрессивных военных действий как на выборах в Южной Корее, так и на выборах в США в ноябре.

"Есть ли смысл для Кима действовать сейчас ради выборов в Сеуле? Или эффективнее переждать до более масштабных, более значимых выборов?", - задалась вопросом она.

Военное обострение на Корейском полуострове

5 января Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов в район двух южнокорейских островов на западной границе - Епхендо и Пхёндо, что заставило эвакуироваться их жителей. На следующий день северокорейские военные выпустили еще 60 снарядов.

15 января ракетное управление КНДР провела испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой.

24 января Пхеньян впервые испытал новую стратегическую крылатую ракету "Пульхвасал-3-31".

Сотрудничество Северной Кореи с Россией

В начале января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

По данным The Wall Street Journal, КНДР могла передать российской армии несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами.

В течение осени Северная Корея поставила РФ около миллиона артиллерийских снарядов.

Российские корабли загружаются в северокорейском порту, о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков.

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