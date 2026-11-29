На яких водоймах України кататися на ковзанах заборонено: офіційне пояснення
Популярна зимова розвага - катання на ковзанах на українських озерах - може бути небезпечною не лише для людей, а й для природи. Тож вихід на кригу деяких водойм суворо заборонений.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Карпатського біосферного заповідника у Facebook.
На яких водоймах кататися на ковзанах заборонено
Українцям розповіли, що останнім часом у соціальних мережах дедалі частіше з'являються ефектні фото та відео, на яких люди катаються на ковзанах замерзлими високогірними озерами.
Тим часом свідомі мандрівники звернулись до спеціалістів із питанням: "Чи не шкодить така активність водоймам" (зокрема найвисокогірнішому озеру України - Бребенескулу).
Адже "прямого контакту з водою нібито немає".
Катання на ковзанах на високогір'ї Карпат (фото: facebook.com/Карпатський біосферний заповідник)
З огляду на таку ситуацію, в біосферному заповіднику:
- подякували громадянам за небайдужість і бажання розібратися;
- опублікували офіційне роз'яснення - чи можна насправді кататися на ковзанах на високогірних озерах Карпат.
"Пояснюємо офіційну позицію Карпатського біосферного заповідника: катання на ковзанах на озері Бребенескул та інших високогірних водоймах заповідника - заборонене і небезпечне", - наголосили експерти.
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Як ковзани шкодять озерній воді
Спеціалісти повідомили, що така заборона - критично важлива, адже лід - це та сама озерна вода.
Уточнюється, що під час катання сталеві леза ковзанів:
- зрізають верхній шар криги;
- залишають мікроскопічну металеву стружку;
- залишають сліди засобів для догляду за взуттям.
Отже, навесні - під час танення - все це потрапляє безпосередньо у невелике безстічне озеро і накопичується на дні.
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Що загрожує мешканцям водойм
Інша небезпека катання на ковзанах на заповідних високогірних водоймах стосується фауни - гучний скрегіт лякає їхніх мешканців, зокрема й червонокнижних (якщо такі там мешкають).
"В озері Бребенескул не водиться риба, проте там мешкають і частково зимують на дні рідкісні види, занесені до Червоної книги України - тритон карпатський та тритон альпійський", - розповіли у Карпатському біосферному заповіднику.
Зазначається, що через невелику глибину озера (близько 3 метрів) крига працює як резонатор - вібрації та шум від ковзанів "тривожать тварин у стані зимового спокою", що "може призвести до їх загибелі".
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Чим небезпечне таке дозвілля для людей
Експерти нагадали також і про смертельну небезпеку криги в цілому.
Адже восени та на початку зими льодовий покрив на висоті 1800 метрів надзвичайно підступний і нерівномірний:
- через сильні вітри;
- через перепади температур;
- через підводні джерела.
"Провал під кригу в суворих умовах високогір'я, далеко від рятувальних служб, несе пряму загрозу життю", - констатували у прес-службі заповідника.
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Що дозволяє міжнародний статус охорони
Насамкінець громадянам нагадали, що озеро Бребенескул - це:
- гідрологічна пам'ятка природи;
- частина водно-болотного угіддя міжнародного значення ("Озірний-Бребенєскул"), яке охороняється Рамсарською конвенцією.
Виходячи з цього, на території заповідника діє правило: "Дозволено лише те, що прямо передбачено природоохоронним режимом і не шкодить природі".
"Друзі, давайте берегти крихку красу Українських Карпат разом! Високогірні озера створені для того, щоб милуватися ними з берега, залишаючи після себе лише сліди на маркованих стежках", - підсумували спеціалісти.
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