Популярна зимова розвага - катання на ковзанах на українських озерах - може бути небезпечною не лише для людей, а й для природи. Тож вихід на кригу деяких водойм суворо заборонений.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Карпатського біосферного заповідника у Facebook.

На яких водоймах кататися на ковзанах заборонено

Українцям розповіли, що останнім часом у соціальних мережах дедалі частіше з'являються ефектні фото та відео, на яких люди катаються на ковзанах замерзлими високогірними озерами.

Тим часом свідомі мандрівники звернулись до спеціалістів із питанням: "Чи не шкодить така активність водоймам" (зокрема найвисокогірнішому озеру України - Бребенескулу).

Адже "прямого контакту з водою нібито немає".

Катання на ковзанах на високогір'ї Карпат (фото: facebook.com/Карпатський біосферний заповідник)

З огляду на таку ситуацію, в біосферному заповіднику:

подякували громадянам за небайдужість і бажання розібратися;

опублікували офіційне роз'яснення - чи можна насправді кататися на ковзанах на високогірних озерах Карпат.

"Пояснюємо офіційну позицію Карпатського біосферного заповідника: катання на ковзанах на озері Бребенескул та інших високогірних водоймах заповідника - заборонене і небезпечне", - наголосили експерти.

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Як ковзани шкодять озерній воді

Спеціалісти повідомили, що така заборона - критично важлива, адже лід - це та сама озерна вода.

Уточнюється, що під час катання сталеві леза ковзанів:

зрізають верхній шар криги;

залишають мікроскопічну металеву стружку;

залишають сліди засобів для догляду за взуттям.

Отже, навесні - під час танення - все це потрапляє безпосередньо у невелике безстічне озеро і накопичується на дні.

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Що загрожує мешканцям водойм

Інша небезпека катання на ковзанах на заповідних високогірних водоймах стосується фауни - гучний скрегіт лякає їхніх мешканців, зокрема й червонокнижних (якщо такі там мешкають).

"В озері Бребенескул не водиться риба, проте там мешкають і частково зимують на дні рідкісні види, занесені до Червоної книги України - тритон карпатський та тритон альпійський", - розповіли у Карпатському біосферному заповіднику.

Зазначається, що через невелику глибину озера (близько 3 метрів) крига працює як резонатор - вібрації та шум від ковзанів "тривожать тварин у стані зимового спокою", що "може призвести до їх загибелі".

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Чим небезпечне таке дозвілля для людей

Експерти нагадали також і про смертельну небезпеку криги в цілому.

Адже восени та на початку зими льодовий покрив на висоті 1800 метрів надзвичайно підступний і нерівномірний:

через сильні вітри;

через перепади температур;

через підводні джерела.

"Провал під кригу в суворих умовах високогір'я, далеко від рятувальних служб, несе пряму загрозу життю", - констатували у прес-службі заповідника.

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Що дозволяє міжнародний статус охорони

Насамкінець громадянам нагадали, що озеро Бребенескул - це:

гідрологічна пам'ятка природи ;

; частина водно-болотного угіддя міжнародного значення ("Озірний-Бребенєскул"), яке охороняється Рамсарською конвенцією.

Виходячи з цього, на території заповідника діє правило: "Дозволено лише те, що прямо передбачено природоохоронним режимом і не шкодить природі".

"Друзі, давайте берегти крихку красу Українських Карпат разом! Високогірні озера створені для того, щоб милуватися ними з берега, залишаючи після себе лише сліди на маркованих стежках", - підсумували спеціалісти.