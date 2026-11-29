На каких водоемах Украины кататься на коньках запрещено: официальное объяснение
Популярное зимнее развлечение - катание на коньках на украинских озерах - может быть опасным не только для людей, но и для природы. Поэтому выход на лед некоторых водоемов строго запрещен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Карпатского биосферного заповедника в Facebook.
На каких водоемах кататься на коньках запрещено
Украинцам рассказали, что в последнее время в социальных сетях все чаще появляются эффектные фото и видео, на которых люди катаются на коньках по замерзшим высокогорным озерам.
Тем временем сознательные путешественники обратились к специалистам с вопросом: "Не вредит ли такая активность водоемам" (в частности самому высокогорному озеру Украины - Бребенескулу).
Ведь "прямого контакта с водой якобы нет".
Катание на коньках на высокогорье Карпат (фото: facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)
Учитывая такую ситуацию, в биосферном заповеднике:
- поблагодарили граждан за неравнодушие и желание разобраться;
- опубликовали официальное разъяснение - можно ли на самом деле кататься на коньках на высокогорных озерах Карпат.
"Объясняем официальную позицию Карпатского биосферного заповедника: катание на коньках на озере Бребенескул и других высокогорных водоемах заповедника - запрещено и опасно", - подчеркнули эксперты.
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Как коньки вредят озерной воде
Специалисты сообщили, что такой запрет - критически важен, ведь лед - это та же озерная вода.
Уточняется, что во время катания стальные лезвия коньков:
- срезают верхний слой льда;
- оставляют микроскопическую металлическую стружку;
- оставляют следы средств по уходу за обувью.
Следовательно, весной - во время таяния - все это попадает непосредственно в небольшое бессточное озеро и накапливается на дне.
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Что угрожает жителям водоемов
Другая опасность катания на коньках на заповедных высокогорных водоемах касается фауны - громкий скрежет пугает их обитателей, в том числе и краснокнижных (если таковые там обитают).
"В озере Бребенескул не водится рыба, однако там обитают и частично зимуют на дне редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины - тритон карпатский и тритон альпийский", - рассказали в Карпатском биосферном заповеднике.
Отмечается, что из-за небольшой глубины озера (около 3 метров) лед работает как резонатор - вибрации и шум от коньков "тревожат животных в состоянии зимнего покоя", что "может привести к их гибели".
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Чем опасен такой досуг для людей
Эксперты напомнили также и о смертельной опасности льда в целом.
Ведь осенью и в начале зимы ледовый покров на высоте 1800 метров чрезвычайно коварен и неравномерен:
- из-за сильных ветров;
- из-за перепадов температур;
- из-за подводных источников.
"Провал под лед в суровых условиях высокогорья, вдали от спасательных служб, несет прямую угрозу жизни", - констатировали в пресс-службе заповедника.
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Что позволяет международный статус охраны
В заключение гражданам напомнили, что озеро Бребенескул - это:
- гидрологический памятник природы;
- часть водно-болотного угодья международного значения ("Озирный-Бребенескул"), которое охраняется Рамсарской конвенцией.
Исходя из этого, на территории заповедника действует правило: "Разрешено только то, что прямо предусмотрено природоохранным режимом и не вредит природе".
"Друзья, давайте беречь хрупкую красоту Украинских Карпат вместе! Высокогорные озера созданы для того, чтобы любоваться ими с берега, оставляя после себя только следы на маркированных тропах", - подытожили специалисты.
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