"Синє око Карпат". Чим унікальне озеро Бребенескул і як до нього дістатись (фото, відео)

Карпатські озера розташовані здебільшого на великих висотах серед гірських хребтів, що надає їм особливої мальовничості. Такі водойми часто оточені лісами, луками або скелями. Вода у багатьох із них завдяки природним джерелам - кришталево чиста.

РБК-Україна розповідає, що відомо про озеро Бребенескул - чим воно унікальне та як до нього можна дістатися.

Чим унікальне озеро Бребенескул

Бребенескул - найвисокогірніше озеро України, розташоване на висоті 1801 м над рівнем моря.

Воно лежить на дні льодовикового кару - великої чашоподібної западини, що має форму амфітеатру та є частиною верхів'їв гірських долин (сильно розширених та змінених льодовиками в минулому).

Колись на місці озера був льодовик (фото: uk.wikipedia.org)

Назва озера може походити від румунського слова "brebenos", що перекладається як "барвінок" (вічнозелена трав'яниста рослина з блакитними квітками). Вважається, що десь там під горою колись була рівнина, на якій росли ці квіти.

Водночас деякі дослідники впевнені в іншій версії - назва водойми походить від слова "бербениці" (подовжений гуцульський дерев'яний посуд, призначений для зберігання молочних продуктів, що має подвійне дно).

Озеро розташоване між кількох вершин (фото: uk.wikipedia.org/Павло Мокрицький)

Впродовж року слабо мінералізована вода Бребенескула залишається кришталево чистою та прохолодною (її температура рідко піднімається вище за відмітку в 15 градусів за Цельсієм). При цьому водойма вважається чи не найтеплішою зі всіх озер Чорногірського хребта.

Живиться озеро атмосферними опадами та ґрунтовими водами, проте пити з нього воду не радять.

Дно водойми - здебільшого кам'янисте (підвищується у східному напрямку), а на глибині - вкрите сірим намулом.

Вода в озері - прозора й прохолодна (фото: uk.wikipedia.org)

Береги озера - високі, з кам'яними осипищами (нагромадженнями уламків гірських порід). Його ширина - 67 метрів, тоді як довжина - 147 метрів. Найбільша глибина - 3,2 метра (хоча у теплий період року рівень води може підійматися та опускатися на кілька десятків сантиметрів - залежно від кількості опадів).

Коли на озеро падає сонячне проміння (у першій половині дня), воно вражає неймовірним блакитним відтінком. Дехто навіть називає Бребенескул "Синє око Карпат".

Бребенескул - "Синє око Карпат" (фото: uk.wikipedia.org)

Хоча озеро не має постійного поверхневого витоку, саме від нього починається однойменна річка Бребенескул (з басейну Тиси).

Як можна дістатись озера Бребенескул

Озеро Бребенескул розташоване у межах Рахівського району Закарпатської області.

Місцерозташування водойми (скриншот: google.com/maps)

Воно лежить на південно-західному схилі Чорногірського хребта - у котловині між горою Бребенескул (2035 м) та горою Ґутин Томнатик (2016 м).

Це - територія Чорногірського заповідного масиву (частини Карпатського біосферного заповідника).

Озеро "ховається" у котловині між горами (скриншот: google.com/maps)

Дістатися озера Бребенескул непросто, адже воно не входить до найпопулярніших "щоденних" туристичних маршрутів. Крім того, варто зважати на сезон і погодні умови, адже через особливості клімату та рельєфу сніг біля озера може лежати навіть у травні.

Попри це водойма є популярною локацією для мандрівників не лише з України, але й з інших країн.

Південний берег Бребенескула зручний для облаштування наметового табору, де можна перепочити після тривалих підйомів чи спусків.

Однак варто зважати на те, що у другій половині дня сонце дуже швидко ховається за хребет і біля озера стає прохолодно (у певні періоди - навіть морозно холодно).

Тим, хто планує ночівлю біля Бребенескула, бувалі мандрівники радять брати з собою каремат, теплий спальний мішок і відповідний одяг - аби уникнути переохолодження.

Світанок біля озера (фото: uk.wikipedia.org/K Nick517)

Тим, хто хоче побачити найвисокогірніше озеро Карпат на власні очі, краще за все звернути увагу на існуючі туристичні маршрути, спеціально адаптовані для відвідування організованими групами. На такий похід знадобиться щонайменше кілька днів.

Це дозволить побачити не лише Бребенескул, але й інші місцеві цікавинки - будиночок пастуха з діючою сироварнею, вершину Вухатий камінь, вершину Піп Іван Чорногорський з обсерваторією Білий слон тощо.

Крім того, через Бребенескул проходять маршрути на Говерлу та Петрос.

Туристам, які не мають досвіду в подібних мандрівках, найкраще скористатися послугами досвідченого провідника.

Стартувати можна з туристичної бази "Заросляк" (куди ходять маршрутні таксі з міста Івано-Франківськ), орієнтуючись на гору Бребенескул.

До того ж біля підніжжя цієї вершини лежить село Луги, до якого від озера веде вузька стежка.

Можна обрати маршрут від села Богдан. Підходящою машиною є можливість дістатися до Полонини Лемської, а далі - пішки спеціально прокладеною стежкою.

Дехто пропонує також одноденні походи із села Бистрець. Проте фізично подолати такий маршрут без попередньої підготовки може бути непросто.