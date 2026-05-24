У Києві вже понад 80 потерпілих від атаки РФ: Україна скликає Радбез ООН і ОБСЄ

Україна ініціює термінове скликання Радбезу ООН і засідання структур ОБСЄ через нічний удар РФ по Києву, унаслідок якого постраждали понад 80 людей, зокрема діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міської влади та заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги .

У стаціонарах міських лікарень перебуває 31 постраждалий. У тому числі двоє дітей.

"Уже 81 постраждалий у Києві внаслідок масованої атаки ворога. Серед поранених - троє дітей, загинуло двоє людей" - зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Деталі нічної атаки

Вночі 24 травня Росія завдала масштабного комбінованого удару по столиці, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони типу "Шахед". Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури майже в усіх районах міста.

У Шевченківському районі ворог поцілив одразу у дві школи - в одному із закладів вибуховою хвилею та уламками засипало вхід до підвального укриття, де перебували люди.

Під ударом опинилася також Лук'янівка - один із найлюдніших мікрорайонів столиці, де від прямого влучання вщент вигорів торгово-розважальний центр "Квадрат". Вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції метро "Лук'янівська", і її роботу тимчасово зупинили.

Наразі станція метро "Лук'янівська" відновила роботу.

Україна скликає міжнародні формати

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна задіює міжнародні платформи у відповідь на удар.

"Я доручив усім нашим місіям при міжнародних організаціях повною мірою використовувати багатосторонній інструментарій у відповідь на вчорашній варварський ракетний удар Росії по Києву. ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні дати адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення", - заявив міністр.

Сибіга наголосив, що Київ вимагає негайного скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки і Постійної ради ОБСЄ.

"Путін намагається залякати Україну, нападаючи на цивільне населення та руйнуючи житлові будинки, музеї, школи та критично важливу інфраструктуру. Він також намагається залякати світ, запускаючи ракети з розвідувально-ракетним комплексом проти мирних міст", - додав глава МЗС.

Міністр закликав партнерів до скоординованих дій.

"Все це вимагає рішучих та скоординованих дій міжнародної спільноти. Ми закликаємо наших партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примушення її до всеохоплюючого, справедливого та міцного миру", - зазначив Сибіга.