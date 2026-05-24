У Києві пошкоджено станцію метро "Лук'янівську" унаслідок атаки

05:20 24.05.2026 Нд
1 хв
У метро під час атаки від вибухів ховалися люди
aimg Олена Чупровська
У Києві пошкоджено станцію метро "Лук'янівську" унаслідок атаки Фото: Вибухова хвиля зупинила метро в центрі Києва (Getty Images)
Вибухова хвиля від масованої атаки Росії пошкодила вестибюль станції "Лук'янівська" в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.

"Лук'янівська" не працює

Станція метро "Лук'янівська" тимчасово закрита для пасажирів. Наземний вестибюль отримав пошкодження від вибухової хвилі під час масованого нічного обстрілу столиці.

Одразу після скасування повітряної тривоги працівники метрополітену приступили до усунення наслідків: перевіряють ескалатори та пасажирську автоматику.

Коли станція запрацює у звичному режимі, буде оголошено додатково.

Через обстріл тимчасово обмежили роботу і на станції "Хрещатик". Закрили вхід та вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, вночі 24 травня Росія завдала по Києву масованого удару балістичними ракетами та дронами-"Шахедами". Уламки впали у кількох районах столиці - є поранені. Одна людина загинула.

Росія влучила одразу в дві школи Шевченківського району. В одній засипало вхід до укриття, де перебували люди, в іншій спалахнула пожежа.

Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
