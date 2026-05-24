Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве уже более 80 пострадавших от атаки РФ: Украина созывает Совбез ООН и ОБСЕ

18:55 24.05.2026 Вс
Киев требует срочного заседания Совбеза ООН и это не единственная международная платформа, которую задействуют
aimg Валерия Абабина
В Киеве уже более 80 пострадавших от атаки РФ: Украина созывает Совбез ООН и ОБСЕ Фото: Последствия атаки РФ на столицу (РБК-Украина)
Украина инициирует срочный созыв Совбеза ООН и заседание структур ОБСЕ из-за ночного удара РФ по Киеву, в результате которого пострадали более 80 человек, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные городских властей и заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

В стационарах городских больниц находится 31 пострадавший. В том числе двое детей.

"Уже 81 пострадавший в Киеве в результате массированной атаки врага. Среди раненых - трое детей, погибли два человека", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Детали ночной атаки

Ночью 24 мая Россия нанесла масштабный комбинированный удар по столице, применив баллистические ракеты и ударные дроны типа "Шахед". Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры почти во всех районах города.

В Шевченковском районе враг попал сразу в две школы - в одном из заведений взрывной волной и обломками засыпало вход в подвальное укрытие, где находились люди.

Под ударом оказалась также Лукьяновка - один из самых людных микрорайонов столицы, где от прямого попадания полностью выгорел торгово-развлекательный центр "Квадрат". Взрывная волна повредила наземный вестибюль станции метро "Лукьяновская", и ее работу временно остановили.

Сейчас станция метро "Лукьяновская" возобновила работу.

Украина созывает международные форматы

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина задействует международные платформы в ответ на удар.

"Я поручил всем нашим миссиям при международных организациях в полной мере использовать многосторонний инструментарий в ответ на вчерашний варварский ракетный удар России по Киеву. ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать адекватный и решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие военного прогресса на поле боя террором против гражданского населения", - заявил министр.

Сибига подчеркнул, что Киев требует немедленного созыва заседания Совета Безопасности ООН и совместного заседания Форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.

"Путин пытается запугать Украину, нападая на гражданское население и разрушая жилые дома, музеи, школы и критически важную инфраструктуру. Он также пытается запугать мир, запуская ракеты с разведывательно-ракетным комплексом против мирных городов", - добавил глава МИД.

Министр призвал партнеров к скоординированным действиям.

"Все это требует решительных и скоординированных действий международного сообщества. Мы призываем наших партнеров к решительным многосторонним действиям, направленным на сдерживание России и принуждение ее к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", - отметил Сибига.

Удар 24 мая не ограничился столицей - под атаку попали и несколько областей. Подробнее читайте в материале о том, что известно об атаке РФ на Киев, Черкассы и Полтавскую область.

