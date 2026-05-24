РФ вдарила по школі у Києві: вхід в укриття з людьми засипало

Під час масованого нічного удару по Києву Росія влучила одразу в дві школи Шевченківського району. В одній засипало вхід до укриття з людьми всередині, в іншій сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

Вхід в укриття засипало

Мер Київської міської ради Віталій Кличко повідомив про влучання поблизу однієї зі шкіл у Шевченківському районі. На момент удару всередині шкільного укриття перебували люди.

"Вхід в укриття засипало", - написав він.

Рятувальники вже вирушили на місце. Кількість людей у приміщенні та їхній стан наразі уточнюються.

Незабаром Кличко повідомив про ще один удар - знову по школі в тому ж районі. Там на другому поверсі виникла пожежа.

Подробиці цього влучання також з'ясовуються.

Загалом унаслідок нічної атаки в столиці постраждали десятеро осіб.