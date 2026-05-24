Станція метро "Лук'янівська" відновила роботу, але один із виходів зачинено

Станція столичного метрополітену "Лук'янівська" повністю відновила рух поїздів і знову відкрита для пасажирів, проте один із вестибюлів залишається недоступним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Особливості роботи станції

В КМДА наголосили, що наразі пасажири можуть безперешкодно користуватися станцією для входу та виходу в напрямку вулиці Юрія Іллєнка.

Поїзди здійснюють зупинку на станції у звичайному режимі.

Водночас міська влада попереджає про певні обмеження у пересуванні - вхід та вихід пасажирів у напрямку торговельного центру "Квадрат" тимчасово зачинений.

Про орієнтовні терміни його відкриття наразі не повідомляється.