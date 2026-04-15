ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві виявили бойову частину російського "Іскандера": поліція зробила попередження

08:36 15.04.2026 Ср
2 хв
Правоохоронці показали, як виглядає знайдений фрагмент ракети
aimg Ірина Глухова
У Києві виявили бойову частину російського "Іскандера": поліція зробила попередження Фото: у Києві виявили бойову частину російського "Іскандера" (facebook.com/UA.KyivPolice)

В одному з районів Києва виявили бойову частину російської ракети "Іскандер-К". У зв’язку з цим мешканці можуть чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"До уваги громадян! У Деснянському районі незабаром проводитимуть підрив бойової частини ворожої ракети", - йдеться у повідомленні.

Наразі територія перебуває під охороною поліції, доступ для громадян обмежено. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

За даними поліції, фахівці вибухотехнічної служби проведуть контрольоване знищення боєприпасу.

У цей період мешканці прилеглих районів можуть чути звуки вибухів - у поліції наголошують, що це планові роботи і загрози для населення немає.

Також правоохоронці показали, як виглядає знайдений фрагмент ракети.

Фото: у Києві виявили бойову частину російського "Іскандера" (facebook.com/UA.KyivPolice)

Обстріл України 15 квітня

Росія продовжує масовані атаки по території України. У ніч війська РФ атакували ударними дронами територію Київської області.

За даними ОВА, у Білій Церкві пошкоджено виробниче приміщення підприємства, а в Обухівському районі - господарчі будівлі двох приватних домоволодінь. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Без потерпілих.

У місті Дніпро внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі, поранення отримала 29-річна жінка.

Також під ударом опинилися Черкаси та область - там, за попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.

Вже під ранок окупанти масовано атакували Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі, є загибла.

За даними Повітряні сили ЗСУ, цієї ночі ворог застосував три балістичні ракети "Іскандер-М", а також 324 ударні безпілотники різних типів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Війна в Україні Поліція Києва Ракети
Новини
