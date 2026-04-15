У Києві виявили бойову частину російського "Іскандера": поліція зробила попередження
В одному з районів Києва виявили бойову частину російської ракети "Іскандер-К". У зв’язку з цим мешканці можуть чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"До уваги громадян! У Деснянському районі незабаром проводитимуть підрив бойової частини ворожої ракети", - йдеться у повідомленні.
Наразі територія перебуває під охороною поліції, доступ для громадян обмежено. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.
За даними поліції, фахівці вибухотехнічної служби проведуть контрольоване знищення боєприпасу.
У цей період мешканці прилеглих районів можуть чути звуки вибухів - у поліції наголошують, що це планові роботи і загрози для населення немає.
Також правоохоронці показали, як виглядає знайдений фрагмент ракети.
Фото: у Києві виявили бойову частину російського "Іскандера" (facebook.com/UA.KyivPolice)
Обстріл України 15 квітня
Росія продовжує масовані атаки по території України. У ніч війська РФ атакували ударними дронами територію Київської області.
За даними ОВА, у Білій Церкві пошкоджено виробниче приміщення підприємства, а в Обухівському районі - господарчі будівлі двох приватних домоволодінь. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Без потерпілих.
У місті Дніпро внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі, поранення отримала 29-річна жінка.
Також під ударом опинилися Черкаси та область - там, за попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.
Вже під ранок окупанти масовано атакували Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі, є загибла.
За даними Повітряні сили ЗСУ, цієї ночі ворог застосував три балістичні ракети "Іскандер-М", а також 324 ударні безпілотники різних типів.
