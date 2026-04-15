Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вночі атакувала Запоріжжя: виникла масштабна пожежа (фото та відео)

05:59 15.04.2026 Ср
Опубліковані фото та відео наслідків ворожого удару по Запоріжжю
aimg Костянтин Широкун
Росія вночі атакувала Запоріжжя: виникла масштабна пожежа (фото та відео) Фото: Росія вночі атакувала Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Російські війська сьогодні вночі, 15 квітня, атакували Запоріжжя. В результаті удару ворога виникла масштабна пожежа, є загибла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Читайте також: Російські війська атакували Дніпро: що відомо про наслідки (відео)

"Ворог атакує Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному із житлових районів сталася пожежа. Тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою", - повідомив Федоров.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу загорілась автостоянка, також у обласному центрі під ранок працювали українські сили ППО.

Також повідомляється, що ворог атакував зупинку громадського транспорту в обласному центрі. Попередньо, є постраждалі.

"Близько пʼятої ранку ворог завдав ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкодило автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск", - зазначив Федоров.

За його словами, загинула 74-річна продавчиня кіоску. Пожежі, що виникали на місцях атак вже ліквідовані.

Удари РФ по Україні у ніч на 15 квітня

Росіяни сьогодні вночі атакують низку південних, східних та центральних областей України ударними безпілотниками.

Так, армія РФ сьогодні вночі атакувала Дніпро ударними безпілотниками. В результаті обстрілу у адміністративній будівлі виникла пожежа. Згодом глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що через ворожий обстріл дістала поранень 29-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Окрім того, російські війська сьогодні вночі, 15 квітня, атакували Черкаси та область ударними безпілотниками. За словами глави Черкаської ОВА, за попередніми даними, відомо про трьох потерпілих.

Також повідомлялось про вибухи у Білій Церкві на Київщині, у Харківській й Запорізькій областях. Також у столичному регіоні працювали сили ППО. Зокрема, в одному із житлових районів Запоріжжя сталась пожежа.

