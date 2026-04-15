Прильоти балістики та сотні дронів у небі: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян

Російські війська вночі запустили по Україні кілька балістичних ракет та понад три сотні ударних безпілотників. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 15 квітня противник атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 324 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із семи напрямків, близько 250 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 309 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

При цьому зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 10 локаціях.

"В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.