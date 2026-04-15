Прильоти балістики та сотні дронів у небі: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян

07:36 15.04.2026 Ср
Українські захисники неба відзвітували, скільки ліквідували ударних дронів ворога
aimg Костянтин Широкун
Фото: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян (Getty Images)

Російські війська вночі запустили по Україні кілька балістичних ракет та понад три сотні ударних безпілотників. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 15 квітня противник атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 324 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із семи напрямків, близько 250 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 309 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

При цьому зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 10 локаціях.

"В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Масований удар РФ у ніч на 15 квітня

Армія РФ сьогодні вночі атакувала Дніпро ударними безпілотниками. В результаті обстрілу у адміністративній будівлі виникла пожежа. Згодом глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що через ворожий обстріл дістала поранень 29-річна жінка.

Окрім того, російські війська вночі атакували Черкаси та область ударними безпілотниками. За попередніми даними, відомо про трьох потерпілих.

Також окупанти під ранок масовано ударили по Запоріжжю. У місті виникла серія пожеж, є загибла.

Більше подробиць про комбінований обстріл росіян – читайте у матеріалі РБК-Україна.

РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта