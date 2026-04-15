Росіяни вночі атакували Дніпро, Черкаси та Запоріжжя: що відомо про наслідки ударів

Ворог вночі 15 квітня завдав удару по українським містам та населеним пунктам. Відомо про пожежі, руйнування та поранених у Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах та Сумах.

РБК-Україна розповідає, що відомо про атаку станом на ранок.

Головне про обстріл вночі:

Черкаси - у обласному центрі сталось падіння ворожих цілей у кількох локаціях. Відомо про трьох потерпілих;

- у обласному центрі сталось падіння ворожих цілей у кількох локаціях. Відомо про трьох потерпілих; Запоріжжя - відомо про вибухи у місті, палаючу автостоянку та удар по зупинці автотранспорту. Пошкоджено підприємство.

Дніпро

Після третьої ночі стало відомо про удар окупантів по Дніпру - голова ОВА Олександр Ганжа повідомив, що в результаті атаки сталось займання адмінбудівлі. Також понівечена 9-поверхова новобудова у середмісті.

Серед поранених - 29-річна жінка, медики надали їй необхідну допомогу.

Також в Telegram голови ОВА розміщені кадри наслідків атаки Дніпра вночі 15 квітня:

Фото: атака на Дніпро 15 квітня вночі (Дніпропетровська ОВА)

Черкаси

Черкаси стали наступними після Дніпра, де стало відомо про наслідки удару росіян. Ігор Табурець, голова ОВА Черкащини, повідомив в своєму Telegram про наслідки обстрілу безпілотниками - було зафіксовано падіння ворожих цілей на кількох локаціях в обласному центрі.

Тривогу оголошували, зокрема, в Звенигородському та Золотоніському районах області. Щодо постраждалих - відомо про трьох осіб, однак їхній стан не уточнюється.

Запоріжжя

Найбільше від атаки РФ вночі 15 квітня постраждало Запоріжжя. Голова ОВА Олексій Федоров попереджав про загрозу дронів, КАБів та швидкісни ракет по регіону.

Вибухи в області пролунали близько опівночі. Після численних повідомлень про вибухи стало відомо про пожежі. Внаслідок обстрілу РФ у Запоріжжі пошкодило автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск.

В результаті загинула 74-річна продавчиня кіоску, яка перебувала в ньому під час атаки.

Суми

Зранку середи стало відомо про ворожий обстріл Сум - дрон влучив у промзону міста, рятувальники ліквідували займання. Згодом ворог двічі повторно бив по тій самій локації. Попередньо - без постраждалих.

Фото: работники ГСЧС на вызове в Сумах (ОВА Сумской области)

При підготовці матеріалу використано дані ДСНС та обласних адміністрацій.