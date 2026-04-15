В Киеве обнаружили боевую часть российского "Искандера": полиция сделала предупреждение

08:36 15.04.2026 Ср
Правоохранители показали, как выглядит найденный фрагмент ракеты
aimg Ирина Глухова
В Киеве обнаружили боевую часть российского "Искандера": полиция сделала предупреждение Фото: в Киеве обнаружили боевую часть российского "Искандера" (facebook.com/UA.KyivPolice)

В одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской ракеты "Искандер-К". В связи с этим жители могут слышать взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Вниманию граждан! В Деснянском районе вскоре будут проводить подрыв боевой части вражеской ракеты", - говорится в сообщении.

Сейчас территория находится под охраной полиции, доступ для граждан ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.

По данным полиции, специалисты взрывотехнической службы проведут контролируемое уничтожение боеприпаса.

В этот период жители близлежащих районов могут слышать звуки взрывов - в полиции отмечают, что это плановые работы и угрозы для населения нет.

Также правоохранители показали, как выглядит найденный фрагмент ракеты.

Обстрел Украины 15 апреля

Россия продолжает массированные атаки по территории Украины. В ночь войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киевской области.

По данным ОВА, в Белой Церкви повреждено производственное помещение предприятия, а в Обуховском районе - хозяйственные постройки двух частных домовладений. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Без пострадавших.

В городе Днепр в результате обстрела возник пожар в административном здании, ранения получила 29-летняя женщина.

Также под ударом оказались Черкассы и область - там, по предварительным данным, известно о трех пострадавших.

Уже под утро оккупанты массированно атаковали Запорожье. В городе вспыхнули пожары, есть погибшая.

По данным Воздушные силы ВСУ, этой ночью враг применил три баллистические ракеты "Искандер-М", а также 324 ударных беспилотника различных типов.

