В Киеве обнаружили боевую часть российского "Искандера": полиция сделала предупреждение

В одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской ракеты "Искандер-К". В связи с этим жители могут слышать взрывы.

"Вниманию граждан! В Деснянском районе вскоре будут проводить подрыв боевой части вражеской ракеты", - говорится в сообщении. Сейчас территория находится под охраной полиции, доступ для граждан ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. По данным полиции, специалисты взрывотехнической службы проведут контролируемое уничтожение боеприпаса. В этот период жители близлежащих районов могут слышать звуки взрывов - в полиции отмечают, что это плановые работы и угрозы для населения нет. Также правоохранители показали, как выглядит найденный фрагмент ракеты. Фото: в Киеве обнаружили боевую часть российского "Искандера" (facebook.com/UA.KyivPolice)