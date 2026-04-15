Черкаси під атакою дронів: є потерпілі, зафіксовано падіння ворожих цілей

05:26 15.04.2026 Ср
2 хв
Росіяни вночі спрямували на Черкаси кілька ударних безпілотників
aimg Костянтин Широкун
Фото: росіяни вночі атакували Черкаси дронами (Getty Images)

Російські війська сьогодні вночі, 15 квітня, атакували Черкаси та область ударними безпілотниками, в результаті обстрілу є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Читайте також: Російські війська атакували Дніпро: що відомо про наслідки (відео)

"Важка ніч для Черкащини: росіяни спрямували на область ударні дрони. Зокрема, фіксуємо падіння ворожих цілей на кількох локаціях в обласному центрі", - зазначив Табурець.

За словами глави Черкаської ОВА, за попередніми даними, відомо про трьох потерпілих. На місці падіння ворожих дронів працюють усі необхідні служби, деталі стануть відомі згодом.

Удари по Україні 14 та 15 квітня

Росіяни сьогодні вночі атакують низку південних, східних та центральних областей України ударними безпілотниками.

Так, армія РФ сьогодні вночі атакувала Дніпро ударними безпілотниками. В результаті обстрілу у адміністративній будівлі виникла пожежа. Згодом глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що через ворожий обстріл дістала поранень 29-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Також повідомлялось про вибухи у Білій Церкві на Київщині, у Харківській й Запорізькій областях. Також у столичному регіоні працювали сили ППО. Зокрема, в одному із житлових районів Запоріжжя сталась пожежа.

Окрім того, вчора, 14 квітня, Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Постраждали 25 людей, серед них багато "важких". Також відомо про п'ятьох загиблих. Вибухом також пошкоджено щонайменше три автомобілі.

РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта