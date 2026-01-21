ua en ru
Київ майже на 60% без електрики, 4000 будинків досі без тепла, - Зеленський

Середа 21 січня 2026 13:45
UA EN RU
Київ майже на 60% без електрики, 4000 будинків досі без тепла
Автор: Ірина Глухова

Станом на 21 січня у Києві досі без опалення близько 4000 будинків, майже 60 % столиці не мають електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що провів спеціальний енергетичний селектор.

За словами Зеленського, Київ та область, Харків та область, Сумщина, Чернігів та область, Дніпровщина - це регіони, де ситуація зараз найскладніша.

До відновлювальних робіт залучені ремонтні бригади, ДСНС, працівники енергетичних компаній і комунальних служб. Робота ведеться у максимальному режимі.

"Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % столиці - без електрики. За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою - потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів", - йдеться у повідомленні голови держави.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ доповіло по розгортанню й використанню пунктів підтримки та обігріву, по підготовці гарячого харчування для людей.

"Окремо говорили з урядовцями та Укренерго по тому, що необхідне для прискорення ремонтів мереж та підстанцій. Був звіт із Запоріжжя по термінах і деталях залучення та підготовки додаткових сил для збиття "Шахедів"", - зазначив президент.

Останні атаки на столицю

Після нічних ударів 9 та 12 січня у Києві склалася критична ситуація з електро- та теплопостачанням. Через значні пошкодження місту довелося повністю перезапускати систему опалення.

Сотні тисяч киян багато днів залишалися без світла і тепла, і лише в останні дні більшість споживачів почали знову отримувати опалення та часткове електропостачання.

Проте у ніч на 20 січня черговий масований ракетно-дроновий удар російських військ ще більше ускладнив ситуацію в столиці.

Внаслідок масштабної атаки тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C.

Все що відомо про атаку російських загарбників на Київ 20 січня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

