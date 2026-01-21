В Киеве восстановили электричество всем объектам критической инфраструктуры, - ДТЭК

В среду, 21 января, энергетикам удалось запитать все объекты критической инфраструктуры Киева после российской атаки. Однако ситуация с электричеством остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Самой сложной остается ситуация в отдельных частях Днепровского и Деснянского районов из-за разрушения объектов столичной генерации. Без света до сих пор остаются около 44 тысяч домов.

В компании отметили, что ситуация с электрообеспечением города остается сложной. Продолжаются экстренные отключения. Графики и распределение на группы - не действует.

"В Киеве восстановили электроснабжение всем объектам критической инфраструктуры города после атаки", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом

Из-за постоянных вражеских атак в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где после ударов оккупанта 9 января и последующих атак возникли серьезные проблемы с теплом, водой и светом.

С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный по поручению президента для ликвидации последствий обстрелов.

В ночь на 20 января Россия снова атаковала украинскую энергетику. В результате масштабной атаки тысячи домов в Киеве остались без отопления.

По состоянию на 21 января в Киеве до сих пор без теплоснабжения около 4000 домов, почти 60% столицы не имеют электроэнергии.

Сегодня в ряде областей Украины снова введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики отключений там не действуют. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.