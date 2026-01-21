ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве восстановили электричество всем объектам критической инфраструктуры, - ДТЭК

Среда 21 января 2026 15:27
UA EN RU
В Киеве восстановили электричество всем объектам критической инфраструктуры, - ДТЭК Фото: в Киеве восстановили электричество всем объектам критической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В среду, 21 января, энергетикам удалось запитать все объекты критической инфраструктуры Киева после российской атаки. Однако ситуация с электричеством остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В Киеве восстановили электроснабжение всем объектам критической инфраструктуры города после атаки", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что ситуация с электрообеспечением города остается сложной. Продолжаются экстренные отключения. Графики и распределение на группы - не действует.

Самой сложной остается ситуация в отдельных частях Днепровского и Деснянского районов из-за разрушения объектов столичной генерации. Без света до сих пор остаются около 44 тысяч домов.

Ситуация со светом

Из-за постоянных вражеских атак в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где после ударов оккупанта 9 января и последующих атак возникли серьезные проблемы с теплом, водой и светом.

С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный по поручению президента для ликвидации последствий обстрелов.

В ночь на 20 января Россия снова атаковала украинскую энергетику. В результате масштабной атаки тысячи домов в Киеве остались без отопления.

По состоянию на 21 января в Киеве до сих пор без теплоснабжения около 4000 домов, почти 60% столицы не имеют электроэнергии.

Сегодня в ряде областей Украины снова введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики отключений там не действуют. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Война в Украине Отключение света Блэкаут
Новости
Киев почти на 60% без электричества, 4000 домов до сих пор без тепла, - Зеленский
Киев почти на 60% без электричества, 4000 домов до сих пор без тепла, - Зеленский
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка