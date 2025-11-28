У Києві та низці регіонів оголошена тривога через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України вдень 28 листопада оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили у Повітряних силах.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився на низку областей України.

Крім того, в кількох областях оголошена повітряна тривога через загрозу атак російських ударних безпілотників, а також через загрозу ударів керованими авіабомбами.

Місцевим жителям нагадують про необхідність зберігати спокій і в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також українцям заборонено фотографувати чи знімати на відео роботу сил протиповітряної оборони, аби не розкривати їхні позиції та не допомагати ворогу.

Карта повітряних тривог станом на 12:10



