Росія вночі запустила по Україні понад 140 дронів: скільки вдалося збити

У ніч на 27 листопада Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 142 ударних дрони. Більшість ворожих безпілотників вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зафіксовано влучання 42 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

За даними військових, росіяни атакували 142-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - Крим. Близько 90 із них - "Шахеди".

Обстріли України

Нагадаємо, цієї ночі, 27 листопада, Одеська область вкотре перебувала під ударом російських безпілотників. Через атаку пошкоджено два житлові будинки, кінно-спортивний клуб та будівлі АЗС.

У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну, застосувавши дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 90 дронів. Більшість безпілотників вдалося збити.

Ввечері 25 листопада на Запоріжжі було чути вибухи, після чого трапились пожежі. Одна з яких - в житловому будинку, горіло кілька поверхів.

Загалом внаслідок ворожої атаки були пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхових та кілька приватних будинків у різних районах Запоріжжя. Зайнялися підприємство та магазин.

Внаслідок атаки постраждали 18 людей. Більшість серед поранених - жінки.

А у ніч на 25 листопада Росія атакувала Київ у кілька етапів. Ворог запустив по столиці "Шахеди", "Кинджали", "Калібри" та "Іскандери К". Внаслідок атаки у 7 районах було частково призупинено подачу тепла в будинки.

Також є й руйнування - у Печерському та Дніпровському районах пошкоджені багатоповерхівки. Крім того, внаслідок обстрілу загинули семеро людей, ще 20 поранено.