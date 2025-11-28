В Киеве и ряде регионов объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили в Воздушных силах.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве, а затем он распространился на ряд областей Украины.

Кроме того, в нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак российских ударных беспилотников, а также из-за угрозы ударов управляемыми авиабомбами.

Местным жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также украинцам запрещено фотографировать или снимать на видео работу сил противовоздушной обороны, чтобы не раскрывать их позиции и не помогать врагу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:10



