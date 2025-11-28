ua en ru
В Киеве и ряде регионов объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Пятница 28 ноября 2025 12:10
Автор: Татьяна Степанова
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде регионов Украины днем 28 ноября объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили в Воздушных силах.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве, а затем он распространился на ряд областей Украины.

Кроме того, в нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак российских ударных беспилотников, а также из-за угрозы ударов управляемыми авиабомбами.

Местным жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также украинцам запрещено фотографировать или снимать на видео работу сил противовоздушной обороны, чтобы не раскрывать их позиции и не помогать врагу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:10


Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 28 ноября Россия атаковала Украину, применив одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 72 дрона. Силам ПВО удалось сбить 63 вражеских беспилотника.

В ночь на 27 ноября Россия также атаковала Украину, применив 142 ударных дрона.

В частности, под ударом находилась Одесская область. Из-за атаки повреждены два жилых дома, конно-спортивный клуб и здания АЗС.

А в ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину, применив две баллистические ракеты "Искандер-М" и 90 дронов.

