Росія вночі атакувала Україну "Іскандером" та понад 70 дронами: як відпрацювала ППО
У ніч на 28 листопада Росія атакувала Україну, застосувавши одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 72 дрони. Силам ППО вдалося збити більшість безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 27 листопада до ранку 28 листопада противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 72-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово - РФ. Близько 50 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних дронів на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Обстріли України
Нагадаємо, у ніч на 27 листопада Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 142 ударних дрони. Більшість ворожих безпілотників вдалося збити.
Зокрема, під ударом перебувала Одеська область. Через атаку пошкоджено два житлові будинки, кінно-спортивний клуб та будівлі АЗС.
У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну, застосувавши дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 90 дронів. Більшість безпілотників вдалося збити.
А у ніч на 25 листопада Росія атакувала Київ у кілька етапів. Ворог запустив по столиці "Шахеди", "Кинджали", "Калібри" та "Іскандери К". Внаслідок атаки у 7 районах було частково призупинено подачу тепла в будинки.
Також є й руйнування - у Печерському та Дніпровському районах пошкоджені багатоповерхівки. Крім того, внаслідок обстрілу загинули семеро людей, ще 20 поранено.
Ввечері 25 листопада на Запоріжжі було чути вибухи, після чого трапились пожежі. Одна з яких - в житловому будинку, горіло кілька поверхів.
Загалом внаслідок ворожої атаки були пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхових та кілька приватних будинків у різних районах Запоріжжя. Зайнялися підприємство та магазин.
Внаслідок атаки постраждали 18 людей. Більшість серед поранених - жінки.