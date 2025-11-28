ua en ru
Росія вночі атакувала Україну "Іскандером" та понад 70 дронами: як відпрацювала ППО

П'ятниця 28 листопада 2025 09:20
Росія вночі атакувала Україну "Іскандером" та понад 70 дронами: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 63 дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 28 листопада Росія атакувала Україну, застосувавши одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 72 дрони. Силам ППО вдалося збити більшість безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 27 листопада до ранку 28 листопада противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 72-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово - РФ. Близько 50 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних дронів на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 27 листопада Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 142 ударних дрони. Більшість ворожих безпілотників вдалося збити.

Зокрема, під ударом перебувала Одеська область. Через атаку пошкоджено два житлові будинки, кінно-спортивний клуб та будівлі АЗС.

У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну, застосувавши дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 90 дронів. Більшість безпілотників вдалося збити.

А у ніч на 25 листопада Росія атакувала Київ у кілька етапів. Ворог запустив по столиці "Шахеди", "Кинджали", "Калібри" та "Іскандери К". Внаслідок атаки у 7 районах було частково призупинено подачу тепла в будинки.

Також є й руйнування - у Печерському та Дніпровському районах пошкоджені багатоповерхівки. Крім того, внаслідок обстрілу загинули семеро людей, ще 20 поранено.

Ввечері 25 листопада на Запоріжжі було чути вибухи, після чого трапились пожежі. Одна з яких - в житловому будинку, горіло кілька поверхів.

Загалом внаслідок ворожої атаки були пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхових та кілька приватних будинків у різних районах Запоріжжя. Зайнялися підприємство та магазин.

Внаслідок атаки постраждали 18 людей. Більшість серед поранених - жінки.

