Війна в Україні

Росія знову вдарила по Одещині дронами: пошкоджені житлові будинки та АЗС

Четвер 27 листопада 2025 08:39
UA EN RU
Росія знову вдарила по Одещині дронами: пошкоджені житлові будинки та АЗС Фото: РФ атакувала Одеську область дронами (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Ірина Глухова

Одеська область в ніч на 27 листопада знову перебувала під ударом російських безпілотників. Через атаку пошкоджено два житлові будинки, кінно-спортивний клуб та будівлі АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.

"Попри активну роботу ППО, є часткові руйнування об’єктів цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

В результаті атаки пошкоджено фасади та скління двох житлових будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі АЗС. В окремих місцях виникло загорання, яке оперативно локалізовано рятувальниками.

За словами Кіпера, інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Варто додати, що увечері 26 листопада, о 23:44, Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників із акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморська.

Атаки на Одесу та область за тиждень

Одещина вже тривалий час перебуває під постійними атаками російських військ, і останній тиждень став черговим підтвердженням інтенсивності цих ударів.

Так, у ніч на 25 листопада область зазнала масованої атаки дронів. Унаслідок обстрілів виникли кілька пожеж, були поранені.

Напередодні російські окупанти також здійснили потужну атаку безпілотниками по Одеському регіону. Удари спричинили нові пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури.

На окремих ділянках зайнялися пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання.

Увечері 24 листопада росіяни вдарили вже по самій Одесі. Через атаку в кількох районах міста зникло світло. Для ліквідації наслідків працював міський оперативний штаб.

Уже вночі ворог продовжив удари - дрони атакували портову інфраструктуру області, спричинивши пожежу на одному з неексплуатованих суден.

Також уночі 23 листопада загарбники атакували дронами Одеську область, зокрема окремі райони Одеси.

У результаті ударів спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в одному з колишніх промислових приміщень. Усі загоряння були ліквідовані, постраждалих не було.

Одеса Війна в Україні Війна Росії проти України Дрони
