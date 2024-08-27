У Києві пролунав потужний вибух

Потужний вибух пролунав у столиці під час повітряної тривоги через зліт МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.
Потужний вибух у Києві пролунав під час оголошення третьої за ніч повітряної тривоги.
Повітряні Сили перед цим повідомили про зліт російського МіГ-31К і загрозу застосування балістичного озброєння.
Також триває атака ударними БПЛА.
Під час другої повітряної тривоги у Києві лунали вибухи. Влада повідомляла про роботу ППО у передмісті.
Також вибухи чули у Запоріжжі.
Близько 23:20 26 серпня у Кривому Розі під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму. Місцева влада повідомила про пошкодження цивільного об'єкта, загиблу і постраждалих.
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