У Києві пролунав дивний вибух під час тривоги

У Києві вранці п'ятниці, 6 червня, під час повітряної тривоги пролунав дивний вибух. Його було чути у різних районах столиці.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Близько 04:30 у столиці пролунав гучний вибух. Попри те, що до цього місто перебувало під масованою дроновою та ракетною атакою - у момент вибуху монітори повідомляли, що "небо над столицею чисте".

Станом на 04:50 офіційно про причини вибуху не повідомлялось.

Масована атака по території України

Нагадаємо, російська армія сьогодні масовано атакує територію України ударними дронами. Під атакою опинились Київ та Чернігів.

Для атаки на Київ ворог застосував балістичні ракети. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Відомо також, що вибухи лунали у Луцьку. А у Київській області зафіксовано руйнування у трьох районах.

Також ми писали, що Російська Федерація підняла у небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.