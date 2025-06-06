В Киеве прогремел странный взрыв во время тревоги

В Киеве утром пятницы, 6 июня, во время воздушной тревоги раздался странный взрыв. Его было слышно в разных районах столицы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Около 04:30 в столице прогремел громкий взрыв. Несмотря на то, что до этого город находился под массированной дроновой и ракетной атакой - в момент взрыва мониторы сообщали, что "небо над столицей чистое".

По состоянию на 04:50 официально о причинах взрыва не сообщалось.

Массированная атака по территории Украины

Напомним, российская армия сегодня массированно атакует территорию Украины ударными дронами. Под атакой оказались Киев и Чернигов.

Для атаки на Киев враг применил баллистические ракеты. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Известно также, что взрывы раздавались в Луцке. А в Киевской области зафиксированы разрушения в трех районах.

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