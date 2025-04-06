В Киеве прогремели сильные взрывы во время атаки баллистикой: какие последствия

В Киеве прогремела серия взрывов под утро 6 апреля на фоне угрозы ракетной атаки. Враг запустил баллистику для очередной атаки.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Военные около пяти утра предупредили об угрозе применения противником баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога

В это время тревога была объявлена как в столице, так и по всей территории страны.

"Скоростная на Киевщине! Киев - в укрытие!", - рассказали в Воздушных силах.

После этого в Киеве был слышен мощный взрыв, за которым последовали еще взрывы позже. Они были достаточно сильными.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - передали в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Впоследствии в администрации добавили, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - призвали в КГВА.

Военные добавили, что фиксировались повторные пуски ракет и просили местных жителей к отбою оставаться в укрытиях.

Позже в столице снова был слышен сильный взрыв.

Мэр столицы Виталий Кличко также рассказал о работе ПВО в столице.

Обновлено: какие последствия в столице

Позже городской голова сообщил о вызове медиков в Дарницкий район Киева.

"Бригада следует на место. Ракетная атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях!" - сообщил мэр столицы.

Затем он добавил, что в Киеве был вызов медиков и в Оболонский район.

Как рассказал руководитель КГВА Тимур Ткаченко, в Киеве из-за обстрела зафиксировано возгорание в Дарницком и Оболонском районах.

"На место направляются спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается", - добавил он.

Как сообщил Кличко, по предварительным данным, в столице фиксируют падение обломков в двух местах в Оболонском районе - территории нежилой застройки.

"Экстренные службы направляются на места", - рассказал он.

Впоследствии мэр уточнил, что пожары зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах. А в Дарницком районе - есть пострадавшие.

РФ атаковала Украину ночью дронами и ракетами

Напомним, в ночь против 6 апреля войска РФ запустили в сторону Украины ударные беспилотники, и в ряде областей была объявлена тревога. Сообщалось о взрывах и работе ПВО из-за атаки БПЛА в ряде регионов.

Так, например, в Николаеве были взрывы на фоне дроновой атаки еще вечером накануне - город был под ударом дронов противника, и в результате атаки возник пожар в двух жилых домах, фиксировались повреждения в частном секторе, пострадали три женщины. В ГСЧС показали видео и фото последствий российской дроновой атаки на Николаев.

Позже уже ночью российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты. Воздушная тревога была объявлена ​​по всей стране. Появились сообщения о взрывах в ряде областей, а также в Киеве, где велась работа ПВО, как и в Киевской области.

А около пяти снова была объявлена ​​воздушная в ряде областей Украины - уже из-за угрозы баллистики.