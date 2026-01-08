UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось

Головний прапор України у Києві приспустили (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 8 січня, у Києві тимчасово приспустили головний прапор України, який також є найбільшим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Чому та як надовго приспустили головний прапор

Згідно з інформацією КМДА, головний прапор України у четвер (8 січня) приспустили через прогнозовану у столиці негоду.

Українцям нагадали, що сьогодні в Києві очікується:

  • значний мокрий сніг;
  • дощ;
  • ожеледь.

Тим часом на ніч 9 січня синоптики прогнозували значний сніг і хуртовину.

"І рівень небезпечності, жовтий", - повідомили мешканцям і гостям столиці.

У КМДА (посилаючись на інформацію КО "Київзеленбуд") розповіли, що прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Таке рішення схвалили для того, щоб уникнути пошкоджень полотнища.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Варто зазначити, що найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни.

Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Приспускають головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, не вперше - через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.

Нагадаємо, раніше голова КК "Київавтодор" Олександр Федоренко (з огляду на погіршення погодних умов і "великий сніг" у столиці) закликав громадян не користуватися власними авто й дотримуватись елементарних порад, щоб не перешкоджати роботі комунальників і вберегти здоров'я.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що після снігопадів Україну накриють морози. Місцями температура повітря може "впасти" до -23 градусів за Цельсієм.

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році в цілому.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.

