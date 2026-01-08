У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось

Нагадаємо, раніше голова КК "Київавтодор" Олександр Федоренко (з огляду на погіршення погодних умов і "великий сніг" у столиці) закликав громадян не користуватися власними авто й дотримуватись елементарних порад, щоб не перешкоджати роботі комунальників і вберегти здоров'я.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що після снігопадів Україну накриють морози. Місцями температура повітря може "впасти" до -23 градусів за Цельсієм.

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році в цілому.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.