У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось

Сьогодні, 8 січня, у Києві тимчасово приспустили головний прапор України, який також є найбільшим.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Згідно з інформацією КМДА, головний прапор України у четвер (8 січня) приспустили через прогнозовану у столиці негоду.
Українцям нагадали, що сьогодні в Києві очікується:
Тим часом на ніч 9 січня синоптики прогнозували значний сніг і хуртовину.
"І рівень небезпечності, жовтий", - повідомили мешканцям і гостям столиці.
У КМДА (посилаючись на інформацію КО "Київзеленбуд") розповіли, що прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов.
Таке рішення схвалили для того, щоб уникнути пошкоджень полотнища.
Варто зазначити, що найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).
Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни.
Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.
Приспускають головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, не вперше - через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.
Нагадаємо, раніше голова КК "Київавтодор" Олександр Федоренко (з огляду на погіршення погодних умов і "великий сніг" у столиці) закликав громадян не користуватися власними авто й дотримуватись елементарних порад, щоб не перешкоджати роботі комунальників і вберегти здоров'я.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що після снігопадів Україну накриють морози. Місцями температура повітря може "впасти" до -23 градусів за Цельсієм.
Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році в цілому.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.