В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось

Сегодня, 8 января, в Киеве временно приспустили главный флаг Украины, который также является самым большим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Согласно информации КГГА, главный флаг Украины в четверг (8 января) приспустили из-за прогнозируемой в столице непогоды.
Украинцам напомнили, что сегодня в Киеве ожидается:
Между тем на ночь 9 января синоптики прогнозировали значительный снег и метель.
"І уровень опасности, желтый", - сообщили жителям и гостям столицы.
В КГГА (ссылаясь на информацию КО "Киевзеленстрой") рассказали, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
Такое решение приняли для того, чтобы избежать повреждений полотнища.
Стоит отметить, что самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).
Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".
Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны.
Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Приспускают главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, не впервые - из-за ухудшения погодных условий или же для проведения регламентных работ.
Напомним, ранее глава КК "Киевавтодор" Александр Федоренко (учитывая ухудшение погодных условий и "большой снег" в столице) призвал граждан не пользоваться своими авто и придерживаться элементарных советов, чтобы не препятствовать работе коммунальщиков и уберечь здоровье.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что после снегопадов Украину накроют морозы. Местами температура воздуха может "упасть" до -23 градусов по Цельсию.
Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году в целом.
