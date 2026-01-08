В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось

Напомним, ранее глава КК "Киевавтодор" Александр Федоренко (учитывая ухудшение погодных условий и "большой снег" в столице) призвал граждан не пользоваться своими авто и придерживаться элементарных советов, чтобы не препятствовать работе коммунальщиков и уберечь здоровье.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что после снегопадов Украину накроют морозы. Местами температура воздуха может "упасть" до -23 градусов по Цельсию.

Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году в целом.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.