У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось

Сьогодні, 8 січня, у Києві тимчасово приспустили головний прапор України, який також є найбільшим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Приспускають головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, не вперше - через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Варто зазначити, що найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора , що відзначається щорічно 23 серпня).

Таке рішення схвалили для того, щоб уникнути пошкоджень полотнища.

У КМДА (посилаючись на інформацію КО "Київзеленбуд") розповіли, що прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов .

Тим часом на ніч 9 січня синоптики прогнозували значний сніг і хуртовину.

Українцям нагадали, що сьогодні в Києві очікується:

Згідно з інформацією КМДА, головний прапор України у четвер (8 січня) приспустили через прогнозовану у столиці негоду .

Нагадаємо, раніше голова КК "Київавтодор" Олександр Федоренко (з огляду на погіршення погодних умов і "великий сніг" у столиці) закликав громадян не користуватися власними авто й дотримуватись елементарних порад, щоб не перешкоджати роботі комунальників і вберегти здоров'я.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що після снігопадів Україну накриють морози. Місцями температура повітря може "впасти" до -23 градусів за Цельсієм.

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році в цілому.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.