В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось

Сегодня, 8 января, в Киеве временно приспустили главный флаг Украины, который также является самым большим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Приспускают главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, не впервые - из-за ухудшения погодных условий или же для проведения регламентных работ.

Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Стоит отметить, что самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага , который отмечается ежегодно 23 августа).

Такое решение приняли для того, чтобы избежать повреждений полотнища.

В КГГА (ссылаясь на информацию КО "Киевзеленстрой") рассказали, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий .

Между тем на ночь 9 января синоптики прогнозировали значительный снег и метель.

Украинцам напомнили, что сегодня в Киеве ожидается:

Напомним, ранее глава КК "Киевавтодор" Александр Федоренко (учитывая ухудшение погодных условий и "большой снег" в столице) призвал граждан не пользоваться своими авто и придерживаться элементарных советов, чтобы не препятствовать работе коммунальщиков и уберечь здоровье.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что после снегопадов Украину накроют морозы. Местами температура воздуха может "упасть" до -23 градусов по Цельсию.

Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году в целом.

