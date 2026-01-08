В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось
Сегодня, 8 января, в Киеве временно приспустили главный флаг Украины, который также является самым большим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Почему и как надолго приспустили главный флаг
Согласно информации КГГА, главный флаг Украины в четверг (8 января) приспустили из-за прогнозируемой в столице непогоды.
Украинцам напомнили, что сегодня в Киеве ожидается:
- значительный мокрый снег;
- дождь;
- гололед.
Между тем на ночь 9 января синоптики прогнозировали значительный снег и метель.
"І уровень опасности, желтый", - сообщили жителям и гостям столицы.
В КГГА (ссылаясь на информацию КО "Киевзеленстрой") рассказали, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
Такое решение приняли для того, чтобы избежать повреждений полотнища.
Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Стоит отметить, что самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).
Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".
Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны.
Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Приспускают главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, не впервые - из-за ухудшения погодных условий или же для проведения регламентных работ.
Напомним, ранее глава КК "Киевавтодор" Александр Федоренко (учитывая ухудшение погодных условий и "большой снег" в столице) призвал граждан не пользоваться своими авто и придерживаться элементарных советов, чтобы не препятствовать работе коммунальщиков и уберечь здоровье.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что после снегопадов Украину накроют морозы. Местами температура воздуха может "упасть" до -23 градусов по Цельсию.
Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году в целом.
Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.