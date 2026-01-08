ua en ru
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось

Четверг 08 января 2026 12:24
UA EN RU
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось Главный флаг Украины в Киеве приспустили (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 8 января, в Киеве временно приспустили главный флаг Украины, который также является самым большим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Почему и как надолго приспустили главный флаг

Согласно информации КГГА, главный флаг Украины в четверг (8 января) приспустили из-за прогнозируемой в столице непогоды.

Украинцам напомнили, что сегодня в Киеве ожидается:

  • значительный мокрый снег;
  • дождь;
  • гололед.

Между тем на ночь 9 января синоптики прогнозировали значительный снег и метель.

"І уровень опасности, желтый", - сообщили жителям и гостям столицы.

В КГГА (ссылаясь на информацию КО "Киевзеленстрой") рассказали, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Такое решение приняли для того, чтобы избежать повреждений полотнища.

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилосьПубликация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Стоит отметить, что самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны.

Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Приспускают главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, не впервые - из-за ухудшения погодных условий или же для проведения регламентных работ.

Напомним, ранее глава КК "Киевавтодор" Александр Федоренко (учитывая ухудшение погодных условий и "большой снег" в столице) призвал граждан не пользоваться своими авто и придерживаться элементарных советов, чтобы не препятствовать работе коммунальщиков и уберечь здоровье.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что после снегопадов Украину накроют морозы. Местами температура воздуха может "упасть" до -23 градусов по Цельсию.

Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году в целом.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.

